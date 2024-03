巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大

回應創作自由收窄說法

指展品大膽 證藝術家續創作

巴塞爾藝術展昨起舉行預展,「藝聚空間」是今次展會四大焦點展區之一,展出16件不同地區藝術家大型裝置,當中11件專為是次展會創作,包括由本地藝術家麥影彤二創作的《複製中的複製中的複製中的複製》(Copy of Copy of Copy of Copy)。麥形容展品是「三重戲謔」,先以「模擬人生」遊戲風格,複製其昔日畫作《美好家園》,再在複製品上方建構「鏡像版本」,讓受眾揣測是否200年後反烏托邦的藝術世界,還是只是藝術家嘲諷表象本身。

藝聚空間唯一參展港人

反思重複中締新價值

身為「藝聚空間」唯一本港藝術家代表,麥影彤二透露,10多年前有藝術家邀請她到論壇分享,其後「由場外進入系統,並站得住腳成功賣出畫作」,對此感相當興奮。擅長「概念藝術」的她說,是首次製作如此大規模的裝置,過程中要不斷挑戰自己,把概念推到極致,期望受眾藉此反思,在不斷重複過程中會否締造新的價值。

《很久很久以前》則是北京藝術家黎薇作品,藝術裝置以遊樂場為背景,上面有全球不同領導人7歲時的模樣,包括美國前總統奧巴馬及俄羅斯總統普京。黎稱作品自2019年開始製作,其間全球發生俄烏戰爭等事情,認為「當有人擁有改變世界的權力,但你什麼都無做是很危險」,期望社會要隨時警惕一切看似正常的場景,否則「發生事情時改變就太遲」。

展會明起向公眾開放,昨預展已吸引全球各地的人到訪。居於美國紐約的Catherine稱,每年都會參與在邁阿密舉行的巴塞爾藝術展,今次首度來港,盼接觸更多亞洲藝術。她從事酒店業,稱今次是疫後公司首次招待全球傳媒來港參觀,相信他們亦會到訪不同景點。

少政治作品 內地客感可惜

來自內地的鄒小姐與友人從深圳來港,憶述10多年前曾到瑞士參觀巴塞爾藝術展,當時展出內地藝術家艾未未等政治作品,對本港較少相關類型作品感可惜;但指本港巴塞爾展吸納世界各地藝術品,尤其匯聚許多亞洲風格,料最少花兩日參觀。