輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道

復康聯會倡安全提示 狄志遠促平機會檢視

展覽現場劃出預約區域，位於草地的主要展覽範圍被圍欄圍住，市民需預約才可入內。本身是輪椅使用者的嚴楚碧接受本報查詢稱，藝術應予不同人士平等共融參與，添馬公園一向可讓輪椅暢達，去年到公園海旁排隊參觀黃鴨亦未有障礙，未料今次展覽無為輪椅人士提供適切安排。她指康文署以危險為由建議輪椅者到非預約區觀賞屬不合理，認為主辦方可作安全提示，最終是否入場應由輪椅者及隨行者自決。

狄志遠稱，他周一曾到預約區參觀，認為要讓輪椅通過並非不可行，一般做法可在草地範圍鋪設木板，接連石屎通道。他認為主辦方有此遺漏絕不能接受，冀平機會檢視。本報昨午向平機會查詢，至截稿前未有回覆。

為「teamLab：光漣」設計視障共融體驗的Beyond Vision Projects創辦人Rico Chan昨有到場，他稱昨曾與主辦方開會商討改善安排，包括提醒工作人員協助輪椅者，昨亦有輪椅者可進入預約區，包括一名100歲婆婆，她在較陡峭草地時獲安排改沿圍欄外通過再進場內，並可與發光蛋互動。