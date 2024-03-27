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南海控股去年除牌 于大半股權已被接管

【明報專訊】商人于品海昨被高院頒令破產，在此之前，他旗下持股59.11%的南海控股，以及南海控股持有59.11%的中國數碼信息，已分別於去年11月及10月被除牌，失去上市地位。由於于品海持有的南海控股股權中，有45.82%權益已抵押予建銀國際並已被接管，故他實際掌有南海控股的持股只餘13.29%。加上直屬他名下的大地控股及旗下4間公司亦多為控股性質，因此他手上值錢的公司股權並不多。

此外，公司註冊處資料顯示，南海控股除牌後，今年1月26日已登記並進入休業狀態（become dormant）。至於南海旗下營運附屬公司如網媒「香港01」所屬的香港01有限公司，則仍在營運，于並非當中董事。

去年曾有股東申增7董事 終無限延期

南海控股除牌前，曾遭持股19.26%的Pippen Ltd於去年8月提出新增7人加入董事會，但因董事會人數或超越上限，有待提出修正案，最終無限期延期。當時已傳出，該等新增董事動議，或與接手于氏押股的接管人德勤相關。

于品海破產後，不能擔任上市公司及公司董事，平日使費亦會受限制，但可以「打工」。破產委託人亦會着手追蹤他過往最少5年的資金流向，嘗試確定追回可供償還欠款的資產。至於他曾任職的公司，如南海控股或香港01等，如確定已非由于品海管理，則可繼續運作。

相關字詞﹕破產令 黎嘉恩 南海控股 于品海

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