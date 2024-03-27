于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒

指無職務 香港01：于將徵法律意見行動

「香港01」昨晚發聲明稱，創辦人于品海未有於公司擔任任何職務，案件只牽涉其個人財務安排，「香港01」不受影響，如常運作。聲明又指「據悉」于品海會徵詢法律意見，再作下一步行動。

據了解，「香港01」首席媒體戰略官馮德雄與于品海開會後，口頭向員工補充，公司運作如常，財務狀况如常，「正常出糧」，不受影響。雖然前述聲明表示于無職務，但于一直參與日常編採會議，2018年因總編輯龍景昌離職，于一度擔任暫代總編輯；此外翻查資料，于2022年曾以「香港01」總編輯為名撰文。

于方稱擁南海控股逾半股權 足抵債

本案破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，于昨早無到庭。庭上透露，于品海一方去年12月呈交信永中和（香港）會計師事務所的審計報告，另於上星期向法庭申請押後聆訊，並要求呈交新的審計報告。呈請人則已存入畢馬威（KPMG）會計師事務所的報告，當中批評信永中和的資產估值不準確。

呈請方指于估價錯 押後「拖字訣」

代表于品海的大律師陳翺謙甫開庭稱，于品海擁有龐大資產，包括南海控股54.6%股權，股份市值約7.5億港元，足以抵消債務。陳要求法庭批准存入新的理據和誓章，以回應呈請方質疑。代表呈請方的資深大律師石永泰則反駁，于品海呈交的報告採用錯誤的估價標準，于資不抵債，押後只是拖延時間。

暫委法官唐思佩表示，另一法官陳健強早前將本案排期審訊，已表明2月19日後不得再存入證據，于品海一方近期要求存入新證據，理由欠妥。唐官又指，從呈請方提交的初步帳目可見，南海控股的淨資產為負債39億港元；于品海名下4個內地項目據稱估值約173億元人民幣（約187億港元），但部分項目承造銀行按揭和捲入司法程序，上述估值未必準確。

官指存入證據逾期 「無疑最後一刻的嘗試」

唐官強調，于品海若明白破產令有嚴重後果，應提出可信證據展示還款能力，而非在開審前不久要求押後，「無疑是最後一刻的嘗試 （no more than a last-minute attempt）」；即使法庭批准于品海一方存入新證據，亦未必能解答呈請方質疑，遂拒絕押後案件，本案隨即開審。

石永泰表示，于品海呈交的報告採用股價營收比率，乘以8.95億港元的營業收入，得出于品海其中一個板塊的資產總值，惟該8.95億元是未經證實的收入，于已資不抵債。陳翺謙則重申于資產規模龐大，足以還債。唐官聽畢，最終頒令于品海破產，書面判辭押後頒布。

【案件編號：HCB 6118/23】

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