明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒

【明報專訊】網媒「香港01」母公司「南海控股」的主席于品海，涉連本帶利拖欠建設銀行旗下公司逾4.7億元，被對方入稟申請破產。案件昨於高院開審，于品海一方以持有南海控股54.6%股權為由，主張于有能力還債；呈請方則反駁指南海控股淨負債逾39億港元，于資不抵債。法官聽畢陳辭後頒令于品海破產，于須按彌償基準（indemnity basis）支付訟費。

指無職務 香港01：于將徵法律意見行動

「香港01」昨晚發聲明稱，創辦人于品海未有於公司擔任任何職務，案件只牽涉其個人財務安排，「香港01」不受影響，如常運作。聲明又指「據悉」于品海會徵詢法律意見，再作下一步行動。

據了解，「香港01」首席媒體戰略官馮德雄與于品海開會後，口頭向員工補充，公司運作如常，財務狀况如常，「正常出糧」，不受影響。雖然前述聲明表示于無職務，但于一直參與日常編採會議，2018年因總編輯龍景昌離職，于一度擔任暫代總編輯；此外翻查資料，于2022年曾以「香港01」總編輯為名撰文。

于方稱擁南海控股逾半股權 足抵債

本案破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，于昨早無到庭。庭上透露，于品海一方去年12月呈交信永中和（香港）會計師事務所的審計報告，另於上星期向法庭申請押後聆訊，並要求呈交新的審計報告。呈請人則已存入畢馬威（KPMG）會計師事務所的報告，當中批評信永中和的資產估值不準確。

呈請方指于估價錯 押後「拖字訣」

代表于品海的大律師陳翺謙甫開庭稱，于品海擁有龐大資產，包括南海控股54.6%股權，股份市值約7.5億港元，足以抵消債務。陳要求法庭批准存入新的理據和誓章，以回應呈請方質疑。代表呈請方的資深大律師石永泰則反駁，于品海呈交的報告採用錯誤的估價標準，于資不抵債，押後只是拖延時間。

暫委法官唐思佩表示，另一法官陳健強早前將本案排期審訊，已表明2月19日後不得再存入證據，于品海一方近期要求存入新證據，理由欠妥。唐官又指，從呈請方提交的初步帳目可見，南海控股的淨資產為負債39億港元；于品海名下4個內地項目據稱估值約173億元人民幣（約187億港元），但部分項目承造銀行按揭和捲入司法程序，上述估值未必準確。

官指存入證據逾期 「無疑最後一刻的嘗試」

唐官強調，于品海若明白破產令有嚴重後果，應提出可信證據展示還款能力，而非在開審前不久要求押後，「無疑是最後一刻的嘗試 （no more than a last-minute attempt）」；即使法庭批准于品海一方存入新證據，亦未必能解答呈請方質疑，遂拒絕押後案件，本案隨即開審。

石永泰表示，于品海呈交的報告採用股價營收比率，乘以8.95億港元的營業收入，得出于品海其中一個板塊的資產總值，惟該8.95億元是未經證實的收入，于已資不抵債。陳翺謙則重申于資產規模龐大，足以還債。唐官聽畢，最終頒令于品海破產，書面判辭押後頒布。

【案件編號：HCB 6118/23】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 破產令 于品海 香港01

上 / 下一篇新聞

南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
話你知：破產令可上訴 離港須通知
話你知：破產令可上訴 離港須通知
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
馮程：財困也不停與外地洽合作
馮程：財困也不停與外地洽合作
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
廠商會前會長 李秀恒逝世
廠商會前會長 李秀恒逝世
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引
預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
私家車失控翻側 司機自行爬出
私家車失控翻側 司機自行爬出
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人
7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
為電騙黨收款 15歲少女被捕
為電騙黨收款 15歲少女被捕
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展