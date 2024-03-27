灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現

涉欺詐私下交易 「哈囉」去年禁11萬帳號

2018年，滴滴因接連發生女乘客搭「順風車」被性侵並遇害的案件，取消「順風車」功能。2020年7月，廣州一名乘客坐「哈囉」順風車途中遇車禍身亡，其妻事後發現接單司機私下將訂單轉給了另一司機，而該司機剛過實習期，事故車輛的保險也過期。

「順風車」是網約車之中保障程度較低的類型，原意是讓車主不以盈利為目的，而因自己長途出行順道接載目的地相近的乘客，可平攤燃料及道路費，故「順風車」車主未必需註冊為網約車司機，因此亦可規避平台及政府對司機的重重監管。

內地傳媒《法治日報》報道，近期各地網約車違規投訴頻現，泰和泰（重慶）律師事務所律師朱傑說，網約車平台的利益分配和派單機制不合理，司機營業額被平台「抽佣」後，每一單實際盈利偏低，所以一些司機為了生存不得不私自收費，或強制乘客拼單，「乘客維權意識不夠強，也縱容了這部分沒誠信的網約司機」。

學者：顯監管審核投訴機制漏洞

江蘇大學法學院副教授杜樂其稱，這反映網約車平台存在監管漏洞，對司機的資格審查不夠嚴格，亦未建立起嚴格的培訓制度，消費者反饋和投訴機制也有待改善。他亦建議政府部門強化管控，嚴打非法營運，揭發安全隱患後須督促立即整治，並在客運站、高速公路收費站、服務區、學校等客流集散地展開恆常執法行動。