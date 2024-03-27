灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車

接單司機自稱老闆 着記者登另車

記者3月初在高鐵開平南站，發現至少有10輛網約車停泊在站外，多名司機亦同步於現場招攬乘客。記者透過美團平台同時召多間公司的網約車，前往距高鐵站約7.9公里的酒店，很快獲「哈囉出行」的余師傅接單。余師傅的車正泊在站外，但他向記者稱自己為「老闆」，並着記者登上由另一司機駕駛的其他車輛。記者上車後，該名司機在未獲記者同意下，透過網約車程式再多接另一名乘客與記者同車。記者即時向司機詢問時，司機沒有就此回應，但承認余師傅為老闆，並將記者接載至目的地。

載客司機認亦做白牌車 價高三成

接載記者的司機不否認自己除經營網約車外，亦做「白牌車」，他們會在開平南站「拉客」，短程收費需至少30元（人民幣，下同），長途則要50元，較一般網約車資貴約30%。記者到埗後透過平台向余師傅繳付車資19.66元，沒有另付費予實際接載的司機。

指錄音欠憑證 車主納監管

美團回贈20元優惠券

記者及後向美團平台投訴有關司機及車牌號碼與平台預約情况不符，客服回應稱，會約該司機談話核實，向記者致歉並回贈20元優惠券。數日後，客服又稱根據車內錄音難以核實事件，「由於錄音暫未核實到有效憑證，我們相信乘客不會無緣無故反饋此問題，會把車主納入監管名單，後續會安排整改」。但記者手機程式上的行車軌迹清晰顯示，接單的余師傅車輛一直停在開平南站未有移動，訂單卻照樣轉作「完成」狀態並向記者收取車資。記者進一步要求平台解釋，只獲回應「平台堅決不允許司機使用非註冊車輛進行服務用戶，一旦發現會對司機的帳號進行管控」。

根據國家交通運輸部等6部門2022年修訂的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，第四章第17條明確規定，網約車平台公司應「保證線上提供服務的車輛與線下實際提供服務的車輛一致」；第25條強調，網約車平台公司和駕駛員「不得途中甩客或者故意繞道行駛，不得違規收費」。第六章第35條規定，線上與線下實際提供服務車輛不一致，可處5000至1萬元罰款，情節嚴重者，可處以1萬至3萬元罰款。第36條規定，司機途中甩客、故意繞道行駛或違規收費，由縣級以上出租汽車行政主管部門和價格主管部門責令改正，對每次違法行為處以50元以上、200元以下罰款，對駕駛員的行政處罰信息計入其本人及網約車平台公司信用紀錄。

廣東合邦律師事務所律師林廣健指出，若港人遇上同類情况，建議市民在可行情况下現場錄音或錄影，保障自身權益，如日後向平台投訴亦可提供證據。他又分享，自己亦曾遇到上述「賣豬仔」及擅改為「拼車」（與陌生人同車）等情况，前者問題較嚴重且較罕見，建議市民在可負擔價格的時候，選擇叫「專車」（級別較高的網約車），或選擇乘搭的士，安全較有保證。

專家籲勿取消訂單私下交易

另有法律專家稱，乘客如遇上述情况，可拒絕上車及支付車費，並及時向平台投訴；若覺得人身安全受威脅，應報警並通知親友，亦可以向交通執法部門舉報，但切忌取消訂單或與司機私下交易，這樣更沒有保障。

明報記者