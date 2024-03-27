明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人

【明報專訊】2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7男子被控暴動案昨續審。時任銀行副總裁的被告陳永晞自辯稱，當時元朗站內有白衣人施襲，一名男子遂手握消防喉向他們射水。陳承認自己亦有拿着水喉約20秒向閘外噴水，希望分隔開手持武器的白衣人，當白衣人後退，陳就將水喉遞給別人。法官問陳是否與接過水喉的人存有默契，陳表示對方攤開手掌，示意欲取水喉。明報記者

第三被告陳永晞（現41歲）作供時確認，當日身穿綠衫，與友人於晚上約10時半到達元朗站。由於陳早前遭白衫者警告離開，他入閘提醒市民途經「雞地」時要小心危險，其間陳目睹約10名白衣人在閘內拿棍追打一名女士，而他認為自己「無咩嘢做得到」，只站在一旁看着別人受襲，呼叫「唔好打人」。之後有白衣人揮動紅旗指嚇陳着令他後退，對方之後轉而針對別人。

稱見對話有火藥味 提閘內人退後

陳稱察看女傷者後到客服中心求助，他聽聞有人已報警，因此沒打999，亦深信警察很快到場。陳稱打人明顯犯法，相信施襲者事後逃離現場屬合理反應。法官陳廣池問「可以未打完，全部人都打晒？」、「其他人都瞓晒低？」，陳永晞表示不清楚，只覺得他們「打完人就走」。陳永晞稱當時見一名閘內者與閘外的人對話有「火藥味」，遂提醒閘內人退後。他認為若警察到場可平息事件，讓他們安全離開。

陳永晞續稱，及後有白衣人施襲構成很大威脅，一名男子於是用消防喉向他們射水，陳也接過水喉，但他認為水力不大，也不知如何關上水喉。另外，陳扶過另一名暈眩、頭傷的男子，將他交予穿便服的急救員，片段可見陳滿手是血。陳亦試過告知車站控制室有人受傷，惟法官關注控制室的玻璃密封，聽不到外面聲音，陳同意當時行為頗愚蠢。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 林卓廷 721白衣人襲擊 反修例事件

上 / 下一篇新聞

于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒
于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒
南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
話你知：破產令可上訴 離港須通知
話你知：破產令可上訴 離港須通知
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
馮程：財困也不停與外地洽合作
馮程：財困也不停與外地洽合作
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
廠商會前會長 李秀恒逝世
廠商會前會長 李秀恒逝世
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引
預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
私家車失控翻側 司機自行爬出
私家車失控翻側 司機自行爬出
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
為電騙黨收款 15歲少女被捕
為電騙黨收款 15歲少女被捕
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展