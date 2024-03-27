7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人

第三被告陳永晞（現41歲）作供時確認，當日身穿綠衫，與友人於晚上約10時半到達元朗站。由於陳早前遭白衫者警告離開，他入閘提醒市民途經「雞地」時要小心危險，其間陳目睹約10名白衣人在閘內拿棍追打一名女士，而他認為自己「無咩嘢做得到」，只站在一旁看着別人受襲，呼叫「唔好打人」。之後有白衣人揮動紅旗指嚇陳着令他後退，對方之後轉而針對別人。

稱見對話有火藥味 提閘內人退後

陳稱察看女傷者後到客服中心求助，他聽聞有人已報警，因此沒打999，亦深信警察很快到場。陳稱打人明顯犯法，相信施襲者事後逃離現場屬合理反應。法官陳廣池問「可以未打完，全部人都打晒？」、「其他人都瞓晒低？」，陳永晞表示不清楚，只覺得他們「打完人就走」。陳永晞稱當時見一名閘內者與閘外的人對話有「火藥味」，遂提醒閘內人退後。他認為若警察到場可平息事件，讓他們安全離開。

陳永晞續稱，及後有白衣人施襲構成很大威脅，一名男子於是用消防喉向他們射水，陳也接過水喉，但他認為水力不大，也不知如何關上水喉。另外，陳扶過另一名暈眩、頭傷的男子，將他交予穿便服的急救員，片段可見陳滿手是血。陳亦試過告知車站控制室有人受傷，惟法官關注控制室的玻璃密封，聽不到外面聲音，陳同意當時行為頗愚蠢。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）