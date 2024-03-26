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圍欄截路 輪椅婦賞光蛋被叫「出番去」

【明報專訊】「藝術@維港2024」重點項目「teamLab：光漣」展覽昨起正式開放，卻揭露展覽未有為輪椅人士提供友善安排。預約參觀的市民岑小姐昨一行5人包括坐輪椅的外婆到添馬公園參觀展覽，但由於現場設置多個圍欄分隔展區以防未預約者進入，部分通道被圍欄「截斷」，以致坐輪椅的外婆無法通過，岑遂打算推外婆跟隨一般參觀者取道路旁草地前行，卻被工作人員以危險為由，着她一家離開。康文署昨晚回覆稱，由於須預約區域的地面高低不平及燈光較暗，若有緊急情况，會對輪椅人士造成風險，建議輪椅人士到毋須預約的展區參觀。

欲上草地繞道被拒

康文署：地不平燈暗憂危險

本報記者昨晚在場採訪時，目擊岑一家的遭遇，當時因部分石屎通道被封，行人只能穿過草地前進，其間工作人員阻止岑一家推輪椅越過草地，稱草地凹凸不平，推輪椅有危險，着他們由入口處「出番去」。

岑遂即場投訴，其後另一工作人員解釋，首日開放「流程未順」，強調並非不歡迎輪椅人士；之後工作人員臨時將部分圍欄拆開，讓他們推輪椅通過石屎通道，之後再將圍欄還原。工作人員承認，截至當時主辦方未有傷殘人士的相關參觀安排。岑嘆說大感掃興，不想再參觀，亦對主辦方無預料有輪椅人士參觀感不解。

康文署稱須預約展區地面高低不平，部分路段涉及上落斜坡及梯級，為營造氣氛，展場內燈光較暗，若場內擁擠或有緊急情况，會對輪椅人士造成風險；為顧及輪椅人士安全，建議輪椅人士可到近海濱毋須預約的展區參觀，署方已將有關安排列在展覽預約網頁的參觀注意事項中。

議員批5000萬活動未顧輪椅者

選委界立法會議員江玉歡稱上述情况屬「不太好的安排」，認為沒理由舉行「5000萬元的活動」，卻未考慮輪椅人士需要；政府早前提到活動免費預約是想香港人共同欣賞，當中亦應包括殘疾人士。

江玉歡期望當局在可行情况下，讓輪椅人士進入部分預約區；如安全上未能安排，亦應於非預約區為輪椅者提供一定便利。

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