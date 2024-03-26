台官員警示赴港風險 港府：旅客不會誤墮法網

翻查資料，台灣訪港旅客數目近10年拾級而下，去年疫情後有78萬人次，僅為2019年一半。據旅發局數字，撇除內地外，去年各地短途客訪港旅客以台灣最多，但過夜則少於菲律賓，同期台灣過夜旅客人均消費不跌反升，由上一次有紀錄的2019年人均約4800多元，升至去年7300多元（見表）。

王國材日前在香港23條刊憲生效後說，若有類似23條中規管的行為，台灣人就不要去香港。他昨在立法院質詢前澄清，香港23條看來非常嚴格，若民眾過去有批評過大陸，或有牴觸《基本法》行為，作為主管官員來看，他認為要注意，建議不要去香港，並非說所有人都不去，「我覺得不要猜會不會有問題，我是覺得不要去」。

王接受質詢時重申，民眾如無違法，鼓勵正常旅遊交流，暫未啟動旅遊警示。國民黨及民眾黨立委皆批評王的言論，表示港澳旅客赴台人次佔各地最多，香港超過100萬人次，憂慮官方言論影響港客赴台。

外國批港言論可公正報道

林定國：令市民知敵人怎看港

另外，律政司長林定國昨在新城電台被問及，傳媒引述外國批評香港言論會否違法，他回應說：「真誠的新聞工作，絕對不需要擔心，反而我很鼓勵新聞自由，因為有時報道一些對香港不友善的言論很緊要，知己知彼，一定要知道對我們不友善（的人）在做什麼、在講什麼。」他說，如公平公正報道外界對香港的看法，有關報道能讓特區政府做好準備，也令市民知道「敵人」怎樣看香港。

林定國昨再就管有煽動刊物解釋，稱刊物本身有否煽動意圖，要根據上文下理和日常經驗判斷，「阿媽鬧仔不是憎個仔嘛，鬧你有時講到很激烈、『生嚿叉燒好過』，你明知她不是這樣想，只是想鼓勵你，怎會分不到？」

（23條立法）