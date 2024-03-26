明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

台官員警示赴港風險 港府：旅客不會誤墮法網

【明報專訊】《基本法》23條立法後，台灣多名官員警示赴港旅行風險，主管旅遊業的交通部長王國材日前說，若民眾涉法例中類似行為，就不要去香港，引起台灣旅遊業界反彈。王昨澄清，「我建議不要去比較保險，不是說所有人不要去」。特區政府回應時再次「強烈譴責一切抹黑《維護國家安全條例》的虛假言論」，重申23條僅針對極少數危害國家安全的人，正常營商和一般旅客不會從事危害國安行為和活動，不會誤墮法網。

翻查資料，台灣訪港旅客數目近10年拾級而下，去年疫情後有78萬人次，僅為2019年一半。據旅發局數字，撇除內地外，去年各地短途客訪港旅客以台灣最多，但過夜則少於菲律賓，同期台灣過夜旅客人均消費不跌反升，由上一次有紀錄的2019年人均約4800多元，升至去年7300多元（見表）。

王國材日前在香港23條刊憲生效後說，若有類似23條中規管的行為，台灣人就不要去香港。他昨在立法院質詢前澄清，香港23條看來非常嚴格，若民眾過去有批評過大陸，或有牴觸《基本法》行為，作為主管官員來看，他認為要注意，建議不要去香港，並非說所有人都不去，「我覺得不要猜會不會有問題，我是覺得不要去」。

王接受質詢時重申，民眾如無違法，鼓勵正常旅遊交流，暫未啟動旅遊警示。國民黨及民眾黨立委皆批評王的言論，表示港澳旅客赴台人次佔各地最多，香港超過100萬人次，憂慮官方言論影響港客赴台。

外國批港言論可公正報道

林定國：令市民知敵人怎看港

另外，律政司長林定國昨在新城電台被問及，傳媒引述外國批評香港言論會否違法，他回應說：「真誠的新聞工作，絕對不需要擔心，反而我很鼓勵新聞自由，因為有時報道一些對香港不友善的言論很緊要，知己知彼，一定要知道對我們不友善（的人）在做什麼、在講什麼。」他說，如公平公正報道外界對香港的看法，有關報道能讓特區政府做好準備，也令市民知道「敵人」怎樣看香港。

林定國昨再就管有煽動刊物解釋，稱刊物本身有否煽動意圖，要根據上文下理和日常經驗判斷，「阿媽鬧仔不是憎個仔嘛，鬧你有時講到很激烈、『生嚿叉燒好過』，你明知她不是這樣想，只是想鼓勵你，怎會分不到？」

（23條立法）

相關字詞﹕林定國 台灣 23條立法

上 / 下一篇新聞

23條首執行 國安囚犯未提早獲釋 倘按過往行為良好減刑1/3 二代美國隊長可出獄
23條首執行 國安囚犯未提早獲釋 倘按過往行為良好減刑1/3 二代美國隊長可出獄
圍欄截路 輪椅婦賞光蛋被叫「出番去」
圍欄截路 輪椅婦賞光蛋被叫「出番去」
【日月掠影】1969年5月20日：港紡織業興旺 美限進口增長
【日月掠影】1969年5月20日：港紡織業興旺 美限進口增長
文化高峰論壇開幕 馮程提西九缺資金 各國領袖：藝文發展賴政府資助
文化高峰論壇開幕 馮程提西九缺資金 各國領袖：藝文發展賴政府資助
法駐華大使：西九重要伙伴 盼續合作
法駐華大使：西九重要伙伴 盼續合作
M+再獲贈趙無極作品 追溯一甲子藝術生涯
M+再獲贈趙無極作品 追溯一甲子藝術生涯
孫玉菡：檢視僱傭例需時 468草案明年審
孫玉菡：檢視僱傭例需時 468草案明年審
全國通今售毋須按金 可搭車搭船不能購物
全國通今售毋須按金 可搭車搭船不能購物
4歲童昏迷浴缸 母控虐兒 交出旅遊證件
4歲童昏迷浴缸 母控虐兒 交出旅遊證件
7．21見逾百白衣人持棍聚集 被告稱到西鐵站提醒途人避險
7．21見逾百白衣人持棍聚集 被告稱到西鐵站提醒途人避險
復活長假料1100萬人次出入境 超疫前 旅界料每日500團離港 飲食業：頭痛
復活長假料1100萬人次出入境 超疫前 旅界料每日500團離港 飲食業：頭痛
男子倒斃唐樓梯間 揭毒窟拘兩女
男子倒斃唐樓梯間 揭毒窟拘兩女
元朗回收場起火傳爆炸聲
元朗回收場起火傳爆炸聲
李宇軒：國安法實施前被踢出眾籌 指重光團隊不欲留港者「hold住啲錢」
李宇軒：國安法實施前被踢出眾籌 指重光團隊不欲留港者「hold住啲錢」
英保守黨成員指無大台礙國際游說 李稱政治素人參與走位更靈活
英保守黨成員指無大台礙國際游說 李稱政治素人參與走位更靈活
澳前法官歐頌律獲薦終院非常任法官 與華早有接觸 曾積極評價內地法治建設
澳前法官歐頌律獲薦終院非常任法官 與華早有接觸 曾積極評價內地法治建設
96家醫診所試行 慢病共治可即場登記
96家醫診所試行 慢病共治可即場登記
罕見病確診路漫添壓力 團體籲增支援
罕見病確診路漫添壓力 團體籲增支援
未打3針滿半歲者 明起可免費接種XBB疫苗
未打3針滿半歲者 明起可免費接種XBB疫苗
灣區熱搜：社保基金設灣區科創基金 規模51億 深圳河套註冊 挖掘優質初企助力創新
灣區熱搜：社保基金設灣區科創基金 規模51億 深圳河套註冊 挖掘優質初企助力創新
灣區熱搜：已於北京上海廈門設專項基金
灣區熱搜：已於北京上海廈門設專項基金
灣區手記：聾啞司機 ／文：尚東美
灣區手記：聾啞司機 ／文：尚東美
【Emily】家庭開心指數6.43分 連跌4年 一向最高分 長者跌幅大 移民係主因
【Emily】家庭開心指數6.43分 連跌4年 一向最高分 長者跌幅大 移民係主因
【Emily】搞夜飛龍巡遊 東區區會設小組谷友好報章宣傳
【Emily】搞夜飛龍巡遊 東區區會設小組谷友好報章宣傳
【Emily】社交媒體勿亂tag人？ 私隱署懶人包教護資料
【Emily】社交媒體勿亂tag人？ 私隱署懶人包教護資料
【Emily】世界合一論壇開幕 政府預告推可持續披露準則
【Emily】世界合一論壇開幕 政府預告推可持續披露準則
【Emily】多種珊瑚現南丫海域 港燈話電廠無損生態
【Emily】多種珊瑚現南丫海域 港燈話電廠無損生態
【Emily】「藝術三月」添馬派雪糕
【Emily】「藝術三月」添馬派雪糕
【Emily】盧寵茂嫁女 政要紛到賀
【Emily】盧寵茂嫁女 政要紛到賀