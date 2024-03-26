【Emily】「藝術三月」添馬派雪糕

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港聞
2024年3月26日星期二
港聞二
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【明報專訊】文體旅局宣傳「藝術三月」嘅雪糕車，開到中環添馬公園派發免費雪糕。噚日下晝天氣比較熱，唔少市民及遊客排隊攞雪糕，有人即刻拎住雪糕打卡影相，然後去附近參觀彩蛋藝術裝置。
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