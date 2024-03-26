96家醫診所試行 慢病共治可即場登記

據悉，政府早前去信邀請全部參與慢病共治計劃的家庭醫生試行新安排，近日再去信落實上周五起試行，醫生為每名合資格市民登記並安排篩查，可獲發76元行政費作誘因，今年下半年起發放。

每次診所可獲發76元行政費

政府專題網站顯示，最新有516名醫生參與計劃，部分註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」。醫衛局昨接獲本報查詢後公布即日起試行新安排，若醫生名字旁註有相關標示，市民可直接聯絡該些診所登記並配對，醫生亦會為市民登記成為地區康健中心會員。

政府向家庭醫生提供的指南顯示，診所可透過醫健通系統替市民登記，並核對身分證確認參與資格；若市民未申請醫健通戶口或未是地區康健中心會員，診所須先替其開通戶口和登記為會員。

醫衛局稱逾510名參與計劃的家庭醫生提供逾660個服務點，暫有96名醫生、即126個服務點可直接登記；截至上周四（21日）逾2.78萬人登記參與計劃，逾半已篩查，其中逾5100人、即36%診斷為血糖偏高、確診高血壓或糖尿病。

家庭醫生林永和表示，據其了解應邀參與試行安排只代表在專題網站標示可直接登記，即使醫生不參與，但也可替市民登記，分別在於公眾能否查閱。

家醫憂增護士負擔

倡簡化流程「一剔過」

林永和預計每次登記需5至10分鐘，憂慮會增加診所護士負擔及影響其他病人輪候，故本來不打算應邀，只替相熟病人求診時登記，昨理順分工後才答應參與。他建議減省部分登記程序，例如容許病人「一剔過」同意參與計劃、啟用醫健通和成為地區康健中心會員，毋須如現時分開申請。

香港中華醫學會副會長楊超發說，登記頁面方便，輸入市民身分證資料後，系統會自動核對是否符合資格，不太影響診症，歡迎市民到其診所報名，也會主動邀請相熟病人參與。

多間連鎖醫務集團旗下醫生參與試行安排，莊柏醫療回覆稱，認為措施可便利市民，不影響診所行政；聯合醫務稱會安排診所護士協助市民登記。