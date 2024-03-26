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港聞二

96家醫診所試行 慢病共治可即場登記

【明報專訊】政府去年11月起推出慢性疾病共同治理先導計劃，年滿45歲合資格市民於地區康健中心登記後，可篩查及跟進糖尿病和高血壓。醫衛局昨公布市民即日起可直接到部分家庭醫生診所登記參與計劃並配對醫生，目前逾510名參與醫生中，96名（即約兩成）可直接登記。據悉，新安排上周五（22日）起試行，醫生每次可獲發76元行政費。有家庭醫生認為有助便利市民參與計劃，惟難免增加診所行政工作，建議簡化登記流程。

據悉，政府早前去信邀請全部參與慢病共治計劃的家庭醫生試行新安排，近日再去信落實上周五起試行，醫生為每名合資格市民登記並安排篩查，可獲發76元行政費作誘因，今年下半年起發放。

每次診所可獲發76元行政費

政府專題網站顯示，最新有516名醫生參與計劃，部分註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」。醫衛局昨接獲本報查詢後公布即日起試行新安排，若醫生名字旁註有相關標示，市民可直接聯絡該些診所登記並配對，醫生亦會為市民登記成為地區康健中心會員。

政府向家庭醫生提供的指南顯示，診所可透過醫健通系統替市民登記，並核對身分證確認參與資格；若市民未申請醫健通戶口或未是地區康健中心會員，診所須先替其開通戶口和登記為會員。

醫衛局稱逾510名參與計劃的家庭醫生提供逾660個服務點，暫有96名醫生、即126個服務點可直接登記；截至上周四（21日）逾2.78萬人登記參與計劃，逾半已篩查，其中逾5100人、即36%診斷為血糖偏高、確診高血壓或糖尿病。

家庭醫生林永和表示，據其了解應邀參與試行安排只代表在專題網站標示可直接登記，即使醫生不參與，但也可替市民登記，分別在於公眾能否查閱。

家醫憂增護士負擔

倡簡化流程「一剔過」

林永和預計每次登記需5至10分鐘，憂慮會增加診所護士負擔及影響其他病人輪候，故本來不打算應邀，只替相熟病人求診時登記，昨理順分工後才答應參與。他建議減省部分登記程序，例如容許病人「一剔過」同意參與計劃、啟用醫健通和成為地區康健中心會員，毋須如現時分開申請。

香港中華醫學會副會長楊超發說，登記頁面方便，輸入市民身分證資料後，系統會自動核對是否符合資格，不太影響診症，歡迎市民到其診所報名，也會主動邀請相熟病人參與。

多間連鎖醫務集團旗下醫生參與試行安排，莊柏醫療回覆稱，認為措施可便利市民，不影響診所行政；聯合醫務稱會安排診所護士協助市民登記。

相關字詞﹕楊超發 醫務衛生局 家庭醫生 林永和 慢病共治計劃 慢性疾病共同治理先導計劃

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