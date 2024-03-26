澳前法官歐頌律獲薦終院非常任法官 與華早有接觸 曾積極評價內地法治建設

翻查資料，下月將屆71歲歐頌律與華早有接觸，在2007年至08年任澳洲聯邦法院法官期間，負責管理與中國最高人民法院在海商及航運事務方面關係。他任新南威爾士州最高法院上訴庭時，2012年有份接待中國最高人民法院澳洲考察團，當時最高院引述歐頌律說亞太地區法院應聯合起來支持國際商事仲裁，以抗衡倫敦為中心的仲裁。2017年時，他與中國時任駐悉尼總領事顧小傑會面，領事館引述他積極評價中國法治建設。

歐頌律去年4月屆法庭退休年齡，卸任聯邦法院首席大法官。在澳洲架構上，聯邦法院僅在最高法院下。

李家超讚揚地位崇高

李家超讚揚歐頌律地位崇高，深信他對終院有很大的貢獻。他又重申，海外法官制度有助維持外界對香港司法制度的高度信心。終院首席法官張舉能歡迎李家超接納推薦。

對凡事訴諸法律有保留

歐頌律卸任前接受《澳洲金融評論報》專訪時說，法官是最好的工作，但形容案件往往牽涉劫難，也因當事人面對法官和律師而感到無力、羞辱，他形容「還有什麼可更糟的嗎？」他對凡事訴諸公堂有保留，形容很多律師不明白，有些最成功的律師根本不用出庭。