英保守黨成員指無大台礙國際游說 李稱政治素人參與走位更靈活

根據證供，李2019年11月安排外國政治人物來港監察區選，因而結識裴倫德。控方展示從李手機搜出的對話紀錄，稱兩人從2020年1月至8月有聯絡，李表示無爭議。

從Telegram對話可見，李自我介紹為「監選團」籌委會主席；裴倫德回覆稱對李有印象，曾與英國上議院議員奧爾頓勳爵談及李，對方認為李應該投身政治。李回應是刻意，「我們需要刻意不從政的人，利用這方面的力量」。李庭上表示，如身在政黨或有政治身分，可能要跟隨黨的路線。

控方其後展示一個Signal群組對話，成員有李、裴倫德，以及香港大專學界國際事務代表團的邵嵐等。庭上所見，裴倫德2020年1月表示「運動處於關鍵時刻」，惟各人要向國際社會發聲，面臨一些障礙，包括群體中沒有領袖、討論事項欠認受性。李作供稱，他在群組只是廣義地代表「重光團隊」（SWHK）發言，國際工作的困難在於很多提意見的人要求匿名，「有啲idea，無人講到出來」；關注香港的人散落在不同組織和時區，信息之間偶爾有衝突，港人組織欠缺授權代表，亦沒有傳統民主派可以做代表。

成員索警名單以求制裁

群組信息顯示，有成員曾稱一名醫生需要香港高級警員的名單，以向美國政府施壓制裁。控方問為何需要制裁警員，李回答，信息中的「Dr. Warren Mann」是一名醫生，對方需要一份制裁名單，亦負責在前線救治傷者，「呢個我無knowledge」。

（黎智英案）