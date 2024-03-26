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港聞二

復活長假料1100萬人次出入境 超疫前 旅界料每日500團離港 飲食業：頭痛

【明報專訊】復活節及清明節假期將至，入境處預計本月28日至4月7日期間，約有1100萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，其中約950萬人次、即逾八成半人會經陸路口岸出入境，數字均超過疫情前水平（見表）。陸路出境最繁忙日子預計為本周五（29日），料逾60萬人次出境；入境高峰期則於4月1日，約59萬人次入境。旅遊業議會主席徐王美倫稱，預計復活節長假期每日約有500個旅行團離港。餐飲聯業協會會長黃家和說對生意不樂觀，形容為「令人頭痛」的假期。

減休假 關口加開通道疏導人車

入境處亦估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將非常繁忙，預計每日平均分別約21萬、17萬及14萬人次出入境。處方稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，另會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。　　　

入境處表示會連同警方、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作相應部署及措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流，在有需要時採取適當分流措施，確保過關暢順。

徐王美倫向本報稱，估計復活節假期日均有500個飛機團及陸路團離港，超越今個農曆新年水平。她說，旅行團以陸路方式居多，主因是復活節鐵路票較農曆年「易攞」，同時航空業運力仍有待恢復。對於入境處預計的出入境人數，她表示由於內地未有復活節假，因此未有估算是次假期內地團來港情况，但酒店價錢相對理想，相信亦可吸引內地旅客於緊接的清明節假來港。

內地沒有復活節假期，但其後有清明節連假，由4月4日至6日共3天。

內地沒復活節假 有清明連假

黃家和料難彌補港客流失

黃家和表示，相信入境人數會遠低於出境人數，對餐飲業有「災難性影響」。他說根據過往長假期經驗，大量市民離港會令生意會有三成以上跌幅；加上內地沒有復活節假期，令內地旅客大幅減少，估計即使內地人在清明節假期來港消費，亦未能彌補相關損失。他說，疫情後內地遊客人均消費減少約兩成，而且大灣區內地城市、尤其是深圳遊客來港未必會過夜，影響餐飲業。

邵家輝料零售生意不如過年

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，去年訪港旅客中八成半為內地遊客，相信復活節假內地人來港不多，會令本港零售表現偏差。不過，他說相信清明節連假會有不少內地人來港，有助香港經濟增長，但部分人需要掃墓，預計生意或未如農曆新年。

港鐵巴士加班次

另外，入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並可透過入境處流動應用程式查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀况。

港鐵、城巴及九巴宣布將在復活節假期加開班次。港鐵表示將於周五起一連4天加強港島線、荃灣線、南港島線及迪士尼線部分時段的列車服務，合共增加約300班車。城巴表示會加強來往機場、香園圍及深圳灣口岸服務，並加密來往赤柱及山頂的班次。九巴表示會加強往來港珠澳大橋、高鐵西九龍站及多個管制站的接駁巴士服務。

相關字詞﹕出入境 入境處 清明節 復活節

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