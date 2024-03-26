7．21見逾百白衣人持棍聚集 被告稱到西鐵站提醒途人避險

稱遭盤問「過嚟做乜嘢」

有執棍男子前來問兩人「過嚟做乜嘢？」另一拿着相機的白衫者聽到兩人是街坊，便說「快啲離開，今晚呢頭會有嘢」。陳與友人折返時，友人聯想到有指元朗當日有白衣人聚眾打人，於是陳去西鐵站「睇下有咩方法提醒佢哋（途人） 避免呢個危險」。

次被告早上完成作供，第三被告陳永晞（現41歲）下午開始自辯；陳確認案發時在德意志銀行擔任副總裁，他於2020年被捕後離職。陳稱，2016年購入Grand Yoho一個單位居住，出於關心社區而參與業主委員會，在2019年當選該座的代表。他指自己無政治聯繫，亦無案底。

陳憶述，案發晚上和鄰居兼友人John食糖水，他與John認識多年亦是同事。兩人約10時在形點商場會合後前往B仔涼粉。

稱約街坊食糖水

官關注二人在商場看手機

其間，陳在鳳悠北街休憩處附近見到白衫人聚集，當中有人用棍指住他們，並問「你哋邊個嚟㗎？過嚟做乜嘢？」陳答道，他們是街坊。陳供稱，對於白衫者稱「呢頭有事發生」，陳意會是指在鳳悠北街及雞地。法官關注，閉路電視片段顯示陳與友人在商場看手機。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】