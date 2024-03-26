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港聞

港聞二

全國通今售毋須按金 可搭車搭船不能購物

【明報專訊】八達通今日推售「全國通卡」，市民憑實體卡可乘搭內地逾336個城市有「交通聯合」標誌的公共交通，包括巴士、鐵路和渡輪等，儲值限額為3000港元，但不能在內地零售購物。有立法會議員稱，港人習慣拍卡乘車，相信「全國通卡」方便在申請電子支付上遇阻滯的市民北上出行，尤其是不諳智能手機操作的人，又盼日後能進一步開通在內地零售支付的功能。

只適用於「交通聯合」

現時在內地乘搭交通工具盛行電子支付，港人北上前須先下載支付寶香港、微信等應用程式，然後完成實名認證程序，等候確認後，再綁定信用卡或銀行戶口，才能生成乘車碼，以後每次乘車時先要在手機開啟支付工具，並用二維碼來掃描及付款。

售88元 增值上限3000

不過，市民由今日起可在全線 Circle K 便利店和指定港鐵客務中心以88元購買該卡，毋須按金，並可將該卡登記於八達通App，方便隨時增值和查閱餘額、匯率，以及交易紀錄。不過，該卡毋須實名登記，未能加入Apple Pay。 八達通卡有限公司表示，車費金額將以港元結算，會按該卡的人民幣兌換港元匯率，從港元儲值額中扣款。

立法會交通事務委員會委員張欣宇表示，雖然現時不少港人已有電子支付工具，大部分公共交通工具亦支援電子支付，但仍以八達通為主，因為要在手機上出示二維碼涉多重步驟，其效率和方便程度不及直接拍卡。

江玉歡讚方便市民

立法會選委界別議員江玉歡表示，港人用慣用熟八達通，「全國通卡」可大大方便沒有內地電子支付工具的市民，相信多一個支付途徑能為市民帶來方便。現階段「全國通卡」在內地只適用於乘搭公共交通工具，不能購物、餐飲等日常消費。

張欣宇表示，若要令「全國通卡」可作零售支付，首先要在所有商舖安裝閱卡器，成本不菲，估計難以與內地的電子支付平台競爭。不過，他指知道八達通公司與銀聯有不少協作，相信這可有助八達通公司將其二維碼支付方式推廣至內地市場，但由於內地已有流行的電子支付系統，因此八達通公司需做好市場策略，令更多人選擇並繼續使用八達通作為支付工具。

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