孫玉菡：檢視僱傭例需時 468草案明年審

周小松：修例速度不符特首要求

在昨日立法會人力事務委員會會議上，勞聯議員周小松表示，勞顧會上月已達共識，若明年才交立法會審議，到落實修例可能已花兩年，不符合特首李家超去年《施政報告》提出盡快立法的要求，認為耗時太久，冀當局「將立法時間表揸緊啲」；他不認為修訂那麼複雜，只不過是在《僱傭條例》修訂定義。選委界議員郭玲麗質疑修例是為保障勞工，為何要等到明年。

孫玉菡稱，雖然未必每個僱主受修例影響，但要改變系統，會影響很多企業和僱員，當局亦要檢視《僱傭條例》有沒有地方因而要改動，「未必好似想像中那般簡單只是幾個數字的改變」。他說立法時間表經過當局充分評估，明年上半年提交草案較合理。

張宇人：新措施多 小店百上加斤

自由黨兼飲食界議員張宇人表示，政府相繼推出「468」、垃圾徵費、「走塑」等措施，在惡劣營商環境下增加不少營商成本，生存空間收窄，雖未致命，但也會百上加斤，「駱駝峰加多條草都可以是一個問題」，冀當局勿在「我哋啲小老闆度成日打我哋嘅荷包太多」。

孫玉菡稱勞顧會就如何改動「418」已討論很久，建議轉為「468」時已充分考慮對僱主的影響，指「468」對企業帶來的潛在成本微不足道。他預計修例後約1.14萬名僱員受惠，每年企業潛在額外支出約1.5億元，冀更多潛在勞動者投入勞動市場。