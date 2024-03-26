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M+再獲贈趙無極作品 追溯一甲子藝術生涯

【明報專訊】位於西九文化區的M+博物館再添館藏。M+博物館昨公布，繼前年3月獲已故法籍華裔藝術家趙無極的女兒趙善美捐贈作品後，再獲趙無極遺孀、法國策展人馬爾凱（Françoise Marquet-Zao）捐贈逾220幅獨立版畫和試版、24本圖冊和畫集等，作品橫跨其藝術生涯中各個階段。M+館長華安雅表示，這批最新捐贈的作品將令M+成為在法國以外，擁有幾乎完整的趙無極版畫和圖冊的博物館，在亞洲獨一無二。

遺孀捐出 涵逾220版畫24圖冊

趙無極作品廣受歐洲、北美及亞洲的博物館收藏，現於M+網頁有12件作品展出。趙無極1920年生於北京，1948年離開中國前往巴黎後，運用書法和油畫結合到版畫的層疊手法，形成獨特的藝術類型。他於1970年代初回到中國，曾為建築大師貝聿銘設計的北京郊區香山飯店創作兩幅大型油畫作品。趙無極2013年於瑞士離世。

館長：趙藏品近完整 亞洲獨一無二

M+昨發稿稱，此次捐贈作品來自趙無極藝術生涯的各個階段，包括趙在版畫和書籍製作方面大量工作的相關材料，M+引述馬爾凱表示，冀透過今次捐贈，讓M+可以全面展示趙無極在藝術生涯中運用的各種技巧和物料。新聞稿提到，今次捐贈是由趙無極夫婦好友、法國前總理兼著名作家德維爾潘（Dominique de Villepin）穿針引線促成。

華安雅感謝馬爾凱的慷慨捐贈。M+副總監及總策展人鄭道鍊形容這批捐贈讓M+得以追溯趙無極60年藝術生涯的演變，讓其作品與M+館藏其他海外華裔藝術家作品對話，包括同樣對20世紀現代主義藝術有重要建樹的丁雄泉、曾佑和，以及趙無極多年好友貝聿銘。

相關字詞﹕M+ M+博物館 西九文化區 趙無極

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