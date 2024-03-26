法駐華大使：西九重要伙伴 盼續合作

冀文化交流促進港法關係

白玉堂提到今年是中法建交60周年，香港與法國關係緊密，西九文化區是重要伙伴，今次論壇有多名高官出席，證明法國的重視程度，期望透過文化交流令關係更進一步。

特首李家超致開幕辭說，今次論壇反映香港長期作為東西多元文化橋樑角色，在國家「十四五」規劃下，政府高度重視推動香港成為國際文化樞紐，會向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目。西九文化區管理局主席唐英年感謝各地藝文界領袖和業界代表參與論壇，並與西九簽署合作意向書，對香港投下信心一票。

故宮博物院長王旭東代表國家文化和旅遊部致賀，指香港匯聚多元文化，近年特區政府大力推動文化設施，西九已成為香港特色文化寫照。他稱文旅部將一如既往全力支持香港發揮所長，展示中國文化建設成就，深度參與世界交流。