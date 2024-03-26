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文化高峰論壇開幕 馮程提西九缺資金 各國領袖：藝文發展賴政府資助

【明報專訊】由西九文化區主辦的「香港國際文化高峰論壇2024」昨日揭幕，首場座談會討論主題為「文化區對城市社會及經濟轉型的貢獻」，由西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀主持。她主動提及西九面臨財困，詢問與會來自海外頂尖藝文機構的代表，如何為文化區製造更多收入。多名出席嘉賓回應，文化區大多數收入來自租金，但長遠仍需政府資助，又認為文化區有助旅遊業及建立宜居城市，長遠有助經濟發展。

西九管理局去年提出利用土地資源改善財政，正待政府回覆，馮程淑儀昨在座談會的開場白稱，有批評認為文化藝術在經濟上很難持續，往往被視為「大白象」工程，浪費公共資源，而疫情期間及其後政府亦減少在藝文方面的資源，公眾對藝術設施有很大期望，但同時政府財政可能較緊絀，香港正面對同樣的挑戰。她特別提到西九獲政府逾216億元資助，但幾乎耗盡，在自負盈虧下，正苦惱如何開拓更多資金來源。

英博物館：園區商店住宅可帶來收入

英國倫敦East Bank董事局主席、維多利亞與艾爾伯特博物館副館長兼營運總監Tim Reeve指出，政府不能成立文化區後立即撤銷資助，有公共資助及企業精神才可長期營運。他指East Bank本身有奧運設施，新建的公園剛開始成熟，目前仍未知將來營運生態會如何，但場內除商店租戶，亦正建立大型住宅項目，將會帶來收入，相信未來兩三年會有健康發展。

卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館總監Shaika Al-Nassr說，多哈的文化區主要由政府資助，場內商業亦會產生資金。被問到文化區對經濟的貢獻，她稱政府投放創意產業的資源不少，但同時創造大量就業機會，創意產業亦有10%的經濟貢獻，形容數字不小，亦有利旅遊業。

直島經驗：逐戶傳信息 藝術漸融入

澳洲墨爾本藝術區總監兼行政總裁Katrina Sedgwick表示，藝術區的維修保養是大挑戰，收入則來自場內租戶和餐飲，場內藝術設施則需要資助才能維持。她認為政府投資文藝的價值是創造宜居城市，可吸引更多商業活動及旅客，令人感到安全及有良好生活，對經濟非常有幫助。

日本直島倍樂生藝術基地國際藝術總監三木亞希子回應如何將文化藝術融入市民生活時，以當地知名藝術項目「直島計劃」為例，稱現有百多名居民參與，但首次舉辦時無居民願意到場，表明無興趣，主辦者要逐家逐戶拍門向市民傳遞信息，慢慢取得當地人信任。她認為建立文化區需有長遠規劃，包括如何與當地人建立聯繫。

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