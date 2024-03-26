灣區手記：聾啞司機 ／文：尚東美

記者的行程有兩個上落點，便拍拍他提醒，他用手勢做出「1、2、OK」，表示自己看到了。這名弱聽師傅駕車很穩，有些鹵莽的大貨車在旁邊鳴笛呼嘯而過，對他毫無影響；有時他還會主動打手勢，確認一下是否這裏右轉？是否停這裏？記者則不斷伸手「OK」，一路順利到達目的地。

弱聽人士可以開網約車嗎？首先他們可以駕駛嗎？內地、香港和世界各地對弱聽人士駕駛有不同標準，按內地法例，弱聽人士兩耳若能在距離音叉50厘米處，能辨別聲源方向，並完成其他駕駛科目考試，即可申請駕駛證。國際巨頭Uber自2016年允許聽障人士申請成為司機，滴滴亦於2021年開放有3年駕齡以上的聽障人士申請。

記者在社交平台上搜尋，不少人都遇過弱聽網約車師傅，亦不約而同稱讚他們服務態度好，駕駛水準絕不輸於、甚至還勝於常人。大概是考牌已經不易，他們也更珍惜這份工作。望着弱聽師傅的車輛遠去，記者也不禁在內心道一句「加油」。

文：尚東美