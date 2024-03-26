灣區熱搜：社保基金設灣區科創基金 規模51億 深圳河套註冊 挖掘優質初企助力創新

明報記者 林迎

社保基金是中國最大的主權財富基金，早於2023年9月25日的深圳市產業投資人大會，深圳市便正式宣布正與全國社會保障基金理事會開展合作，「粵港澳大灣區科技創新專項基金」當時已進入實質推動階段。根據公布，「灣區基金」將立足深圳、輻射大灣區，聚焦產業科技創新主攻方向，重點在新一代信息技術、高端裝備製造、生物醫藥、新物料、新能源等領域投資，深入挖掘培育優質初創期和成長期企業，助力企業自主創新和成果轉化。

嚴格篩選管理人 盡職調查細緻

有業內人士透露，社保基金的特點是長線、穩定，而其對基金管理人的篩選標準非常嚴格。內地傳媒引述接觸過社保基金的知情人士稱，社保基金可能是國內最專業、且最具市場化運作特徵的有限合伙人機構，其盡職調查工作相當細緻，不但全面考察私募股權基金以往業績與投資策略，還會研究業績是由上述投資策略創造，還是源自其他因素。此外，社保基金還會專門蒐集私募股權基金所有項目投資決策流程資料，考察其投資決策機制是否科學、核心團隊是否穩定。

管理人紅土私募隸屬深創投

過往社保基金的合伙機構多是一線老牌投資機構，本次灣區基金亦是一樣，管理人紅土私募隸屬於深圳本土國企深圳創新投資集團（簡稱「深創投」）。深創投成立於1999年，管理各類資金總規模約4665億元。截至今年1月31日，深創投累計投資創投項目1794個，當中企業1499家，累計投資額約1077億元，在業內領先。

根據全國社會保障基金理事會發布的2022年社保基金年度報告，成立以來，全國社保基金年均投資收益率為7.66%，最新公布的2022年度投資收益率為-5.07%。2023年9月，社保基金會負責人曾回應稱，「客觀分析，主要是2022年全球政治經濟形勢發生深刻變化，金融市場動盪加劇，基金投資營運面臨十分困難的形勢，國際國內主要資產類別均出現大幅下跌」。但該負責人也表示：「總的看，雖然當年產生一定的帳面浮虧，但也為獲取長期較好收益打下了基礎。而全年社保基金相關資產均戰勝了對應市場指數，並在基金所能承擔的風險水平之內，符合風險預算要求。」

股權投資逾6000企 規模3000億

據社保基金理事會介紹，近年社保基金通過投資30餘家市場化運作的股權基金，聯合社會資本投向先進製造、人工智能、半導體等關鍵產業。通過股權投資，社保基金已為6000餘家企業提供資本支持，投資規模近3000億元，年化投資收益率達12%。