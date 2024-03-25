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港聞二

再生「變形」塑膠吸噪音 港企盼本地量產

【明報專訊】垃圾徵費今年8月1日實施。若市民將廢膠分類回收，既可減少棄置廢物開支，有用物料亦得以回收再造。位於將軍澳創新園的科技公司，研究利用回收再造的塑膠，製造可吸音的聲學超材料，既可減廢減碳，亦可解決噪音問題。該公司董事陳書宇指出，目前在內地進行回收和生產工序，研發工作在港進行，下一步計劃在港設廠回收塑膠及大量生產減噪產品。

該公司研發工程師麥浩堯接受政府新聞網訪問時表示，聲學超材料的獨特之處在於其結構，研究團隊針對不同聲學問題，設計不同「迷宮」形狀，達到吸音效果，例如發電機發出較低頻聲音，聲學超材料可針對這種聲音，將吸音效果集中於低頻範圍。聲學超材料亦可應用於隔音房、工地和馬路旁的隔音屏障等。

綠色科研基金累批30項目 涉1.3億

麥浩堯指出，製作聲學超材料，需要定形、製造出特定形狀，而金屬、紙、木等材料也能達到相同效果，團隊遂想到利用再生塑膠作為原材料，以協助緩解塑膠廢物問題。

該項目獲低碳綠色科研基金撥款330多萬元，為期2年。截至去年底，基金已向本地大學及企業等批出共30個項目，涉及約1.3億元。環境及生態局首席助理秘書長（氣候變化）馬周佩芬表示，發電是本地最大碳排放源，其次是運輸，廢棄物位居第三，政府在《香港氣候行動藍圖2050》提出淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢四大減碳策略，目標是從源頭處理碳排放。

相關字詞﹕廢物回收

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