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港聞

港聞二

諮詢商戶助原區經營 市局重建保花墟完整

【明報專訊】市建局本月中公布旺角洗衣街/花墟道發展計劃，市建局行政總監韋志成表示，留意到社會有不同意見關注花墟保育問題，擔憂重建令花墟失去特色。他稱市建局首次提早在項目開展前，向花店營運者及市民收集意見，並因應調查結果，在規劃和設計階段提出建議，例如興建多用途綜合大樓，提供額外公眾上落貨車位，亦可讓受重建影響花店優先回遷，冀配合商戶能在原區營運的需要，保存花墟完整。

韋志成反駁重建非消滅特色

韋志成又反駁以偏概全地將「重建」與破壞或消滅地區特色劃上等號，卻忽視營運者面對的問題及花墟長遠可持續發展需要的言論，欠前瞻視野，對香港長遠發展無益處。

自洗衣街/花墟道發展計劃公布以來，社會有不同意見，憂重建令花墟失去特色，當中全國政協副主席梁振英在項目公布當日發文，指過去雀仔街和花布街重建後造成舊樓沒保留、行業沒保育的「雙失」，冀市建局汲取教訓。本土研究社則指重建會令油旺「商住大區」的生活形態剷除。

經諮詢揭上落貨車位不足

建綜合大樓安排原舖遷回

韋志成昨發表網誌，指現時花墟一帶樓宇平均樓齡逾50年，為避免由私人發展商獨立發展影響花墟完整，市建局啟動項目前以問卷訪問逾60間花店營運者，以及700多名到訪市民，發現營運者面對三大問題：缺乏足夠空間擺貨、欠缺上落貨位置及車位不足。

他說，因應營運者及市民意見，團隊建議將地盤後移騰出更多空間展示貨物，以及建議興建一幢多用途綜合大樓和地下公眾停車場，提供額外泊位和零售舖位，讓受重建影響花店優先遷回，長遠亦可提供迴轉空間讓商戶進駐。

韋解釋，在推展市區更新項目時，保存地區特色往往存在不少挑戰，從來都是說易行難；他指雀仔街和花布街重建項目由市建局前身土發公司啟動，都是以「集體遷出」方式處理，土發公司只按政策向受影響商戶賠償；及至市建局成立，2003年開展的「喜帖街」項目，由於不是分階段處理商戶搬遷，故大部分受重建影響商戶未有遷回。

韋指前車可鑑，市建局不斷改善，如2007年中環卑利街/嘉咸街項目為確保商戶繼續營運，項目開始後做大量地區諮詢，在重建範圍提供臨時舖位讓商戶營業，至今嘉咸街市集70多個小販檔仍在該區；2022年九龍城重建同樣經大量地區諮詢，保存「龍城」區小街小舖特色。

相關字詞﹕市建局 花墟重建

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