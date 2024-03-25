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港聞

港聞二

英更新營商指南旅遊提示 港府斥誣衊23條

【明報專訊】繼澳洲政府因應《基本法》23條法例生效更新對港旅遊提示，英國政府前日在法例刊憲生效後，分別更新對港的營商風險指南及旅遊提示，前者提及「由於23條法例是全新及未經測試，在港的商界要求政府盡早提供指引，以助他們遵守法例」。特區政府回應時強烈譴責英國政府藉此「誣衊抹黑《維護國家安全條例》」。

倫敦現示威籲關當地經貿辦

港府：反中分子唯恐港不亂

23條法例生效當日，英國多個城市、台北及日本新宿分別有反23條示威，其中在倫敦遊行中，有報道引述示威者呼籲制裁港府官員及關閉香港駐倫敦經貿辦。港府發言人譴責「唯恐香港不亂的反中亂港分子」，強調倫敦經貿辦會繼續「理直氣壯和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢」。

英國政府更新指南提到，有部分商界認為新法例更清晰，但英國政府及公民社會關注立法對香港權利和自由的影響。對港旅遊提示中，英方修訂原先國安法部分，稱國安法及23條下部分控罪可判終身監禁，並可涵蓋香港境內外的行為。

政府發言人批評，包括英國在內多個普通法國家都制訂國安法律，「有關方面」是雙重標準。發言人稱，英國在《2023年國家安全法》拒絕就「英國的安全或利益」定義，特區政府在23條立法定義國家安全，「外國干預」罪中就「配合境外勢力」而言，控方須證明被告「真實知道對方是境外勢力」。發言人形容「本港罪行較其他國家清晰、規管程度也較低」。

林定國：具體講做咩唔得不負責

另外，官員繼續就23條控罪解畫。無綫電視昨刊出律政司長林定國及保安局長鄧炳強訪問。被問及市民管有煽動刊物留念是否屬合理辯解，林定國說若涉事者不增加、不製造國安風險、也無相關想法，相對較大機會成為合理辯解。他舉例，有人「有嘅唔係1本，可能係100本，怕且唔係紀念啩？」不過，他說「要好具體咁講到做啲咩唔得、要有張清單，我想這是不負責任的做法」，呼籲市民明白背後概念，「咁我相信用番常理啫」。

身兼行會召集人的新民黨葉劉淑儀昨出席黨友地區辦事處開幕時，點名稱印度商會對23條完全無問題，也有外商希望知道多些細節，「無睇到有人驚到要走」。

相關字詞﹕旅遊提示 英國 23條立法

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