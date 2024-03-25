三鐵世盃英選手奪冠 大會播錯國歌致歉

選手愕然 鄭泳舜：無心之失

昨日賽事的女子精英組由英國選手Sian Rainsley奪金，惟頒獎禮上播出西班牙國歌，其間Sian Rainsley一臉錯愕，未有即時示意停播。大會完成升國旗儀式、近40秒後才停播音樂，及後重播英國國歌。中國香港三項鐵人總會回覆查詢稱，當時錯誤地先播放男子精英組冠軍的西班牙國歌，已向得獎運動員致歉，大會將內部檢討，避免同類事件再發生。

香港冰球隊去年2月在波黑舉行的世界錦標賽分組勝出，賽後主辦單位播錯國歌。當時政府及港協高度關注，建制派批評，警方有組織罪案及三合會調查科介入調查，冰協代表要向警方提供資料。港協暨奧委會事後要求冰協交報告，向冰協發出「書面申斥」，政府發聲明支持港協的懲處決定。

昨日賽事主辦單位播錯國歌，當時在場擔任頒獎嘉賓的鄭泳舜表示，據他向主辦單位了解，由於男子組頒獎儀式緊接女子組舉行，工作人員不慎調亂播放次序。對於是否涉及人手或經驗不足問題，他說賽事安排已經很好，相信只是無心之失，稱已親自向得獎運動員解釋，對方表示不介意。

鄭泳舜對事件感可惜，指本港將舉辦連場體育盛事，不少海外國家來港參賽，需提醒各體育總會認真處理活動細節。

舉重總會主席誤稱港「國家」港協聲明指口誤

另外，中國香港舉重健力總會主席葉永玉昨於「香港舉重邀請賽 2024」致辭，一度提及「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家……」。港協暨奧委會昨晚發聲明稱，與總會了解後，初步認同事件為一時口誤，得悉總會已就事件發聲明及公開致歉。