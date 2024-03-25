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林煥光籲接納被捕青年 「勿只講嚴」 「蛻變計劃」至少助156人 創辦人：排拒不利社會發展

【明報專訊】2019年反修例運動逾萬人被捕，當中約4000人是學生。行政會議前召集人林煥光接受「蛻變計劃」訪問時表示，希望社會主動給予空間，協助被捕年輕人重新融入社會、就學就業，不應永遠視之為社會「負資產」。他認為倘要社會心悅誠服、有共識和凝聚力，「就不能只講『嚴』，一定要有『慈』」。

林：欣賞青年思維不同 不覺激進

林煥光正擔任協助反修例被捕年輕人的「蛻變計劃」之導師，他接受「蛻變計劃」訪問時表示，不認為任何年輕人激進，自己很欣賞每一代年輕人有不同思維和視角，思考不同方法解決問題，而不一定跟從前人。「如果你認為與你不同就是激進，我覺得反而是成年人自己的問題。」他說大家年長了，可能忘了自己年輕時的模樣，否則不會隨便用「激進」、「離經叛道」這些形容詞。

林煥光說每個人均會犯錯，最重要是從錯誤中學習，特別提到懲教署職責，認為「教」比「懲」更重要。「每個社會有它每個時空的法規，執行這些法規時，在某些時空可能要很嚴，但要大家能夠心悅誠服，大家能夠有共識、有凝聚力，就不能只講『嚴』，一定要有『慈』。」

「懲處之後，想這批人怎樣？」

林又稱，若社會拒絕接納曾犯錯的人，他們便會變成社會「負資產」，認為應主動協助重新融入社會，否則很容易令年輕人萌生逆反心態。他指出，不少反修例示威的被捕者仍是學生，舉例大專學位的彈性和空間較大，應主動給予機會繼續完成學業；面對社會矛盾，最重要是衝突緩和後如何正面處理，讓年輕人更有歸心。「他們都受到了應有、法律指定的懲處，其實要考慮的，就是之後想這批人怎樣？……你想他永遠做社會負資產，還是歡迎他們回來做社會的動力？」

宋恩榮：冀檢控考慮社會利益

「蛻變計劃」創辦人宋恩榮向本報表示，計劃至今已協助331人，當中156人是被捕者，其餘是家屬，當中很多個案已完成。他期望23條立法後社會氣氛轉趨緩和，引述政府聚焦經濟發展，呼籲接納已服刑的反修例被捕者重投社會，認為他們也是建設力量。他說，若排拒這群年輕人，或會導致他們重回舊路，不利社會發展。

《基本法》23條立法下國安罪行納入「例外罪行」，不得判處緩刑，相關囚犯提早獲釋的限制亦較嚴格。宋恩榮認為新措施對年輕人更生肯定有影響，惟涉及國安問題，各司法管轄區都會較重視國安而非更生。特首李家超去年表示就反修例檢控訂時間表是「不切實際」，宋相信當局不會「劃線」，但一直有個案獲通知銷案，他希望律政司決定是否檢控時增加考慮社會利益的比重，「不要10年拖住條尾」。

相關字詞﹕基本法23條 宋恩榮 蛻變計劃 反修例事件

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