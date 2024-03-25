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港聞

港聞一

盛事提升國際形象 未必需不惜工本

【明報專訊】近期政府力推「盛事經濟」吸引旅客，陳智思認為盛事經濟絕對有助提升香港的國際形象，同時提到其他城巿、包括新加坡都「不惜工本」爭奪國際盛事，香港是否仿效「不惜工本」的做法，要整個社會取得共識。他又認為香港有大灣區巿場，可更依靠商界及民間主辦盛事，不用政府帶頭。

各地愈搶愈貴 「市民願付出多少？」

陳智思舉新加坡早前以「銀彈政策」補貼舉辦Taylor Swift演唱會為例，稱該演出確令新加坡成為亞洲矚目城巿，「令人覺得個城巿好有活力，好有生氣」。陳形容現時全世界都在「玩一個遊戲」，就是志在必得、不惜工本爭奪國際盛事，但他質疑香港社會是否接受這做法，「香港社會要有共識，我們是否同意作這類補貼……新加坡搞Fomula 1賽車，就用咗8億，香港人是否接受呢？」他指香港的盛事基金亦有補貼成分，但銀碼與其他地區的出手差很遠，認為主辦盛事要付出，尤其是大家都在搶的話，價錢會愈搶愈高，「究竟巿民願意為這些盛事付出多少？」社會需要討論，形成共識，「要巿民同意，這類補貼不止是看演唱會的人得益，社會整體亦會得益……每個人都會得益」，否則官員做了之後被罵，就無人再做。

七欖為例 民間主辦可成功

陳表示，即使香港不採用新加坡那種「不惜工本」的做法，亦有可為：以國際七人欖球賽為例，該國際體育盛事完全是民間發起主辦，政府僅協助配合，仍非常成功。他認為香港搞盛事可更多地依靠民間和商界，「不用期望由政府帶頭」，政府只需做好協辦角色。

他又提到香港一個優勢，稱香港不單是一個700多萬人的巿場，背後有整個大灣區的龐大巿場，商界及民間力量有這龐大巿場作後盾，可尋找商機舉辦盛事，「當然硬件好重要，如果你無一個大型演唱會場地，什麼都做不了」。

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