信金融中心地位穩 人才流失需正視

陳智思表示，在金融中心發展方面「完全不擔心」香港在亞太區的領導地位，香港整個金融鏈遠比其他亞太區城市大。他指目前面臨的主要是信心問題，「的確股票我們跌了很多」，不少人因而受影響，但股巿下跌不等於金融中心地位受影響，稱香港擁有大型金融生態圈，領導地位依然持續。

不過，陳承認由於疫情、其他地區提供大量額外優惠等因素，香港流失了不少金融界人才。他指該些人才短期不會回來，特別是攜家眷者，由於子女讀書及其他配套因素，不可能短期內再搬遷，而大多國際企業每數年便會換人，新人屆時或會再考慮香港。

陳智思說，企業的亞太總部位置取決於其市場目標，由於香港鄰近內地，如該國際企業主要看重中國內地市場，絕大部分會將總部放在香港，但若企業對準整個亞太區，選擇則較多。他認為香港一定有優勢，但由於被整體經濟拖慢，尤其內地經濟發展減慢，部分企業或會減少在大中華市場的資源，便會造成影響。

居住成本左右吸才 盛事「添生氣」

陳又形容香港「地方又小又貴」，居住成本及環境是影響專才來港的重要因素，有中介公司曾向他透露，特別是有家眷的海外專才，必然先關注居住條件、生活以至教育質素等。他說，近期香港樓巿調整，令企業成本減低，反而「可能又吸了很多人進來」。

能否吸引人才，陳智思認為要視乎整個城市的質素，多搞盛事亦有幫助，「大家都覺得這個城市很棒，感覺好像很有生氣」。