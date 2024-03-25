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陳智思：內企聚焦東南亞發展 港新機遇 倡建當地人脈 以金融會計等專業為內企增值

香港怎麼辦系列：專訪陳智思

【明報專訊】特區政府近期積極開拓東南亞和中東巿場，出身泰國著名華僑家族的「公職王」陳智思表示，近年中國與東盟國家經貿關係密切，內地國企及民企積極到東南亞發展，成為新趨勢，亦為香港帶來新機遇，可以為這些企業提供金融專業等增值服務。他認為香港人要「急起直追」，加深認識東南亞巿場，建立人脈；近年不同地區都在吸納東亞南資金，香港需在財富管理上「升級」，營造一個合乎新世代需要的生態圈，政府亦要主動出擊加強與東盟國家關係，增加競爭力。

明報記者 林藹純 李浮南

身兼多項公職的香港泰國商會主席陳智思，出身創立泰國著名盤谷銀行的陳氏家族，在泰國政商界擁有深厚人脈關係，亦熟悉東南亞巿場。 對於港府近年積極開拓東南亞巿場，他笑言「我20年前已提出這建議」。陳說，香港與東南亞關係密切，當地不少華僑在香港有業務，令兩地有先天聯繫；惟另一方面，過去數十年由於內地經濟急速發展，香港商界注意力集中在內地及歐美巿場，忽視東南亞，對東南亞商機及巿場了解不多。

「港角色得一個：幫國家增值」

陳智思指出，近年國家與東盟簽署貿易協定，經貿關係愈趨密切；加上中美關係惡劣，內地無論國企和民企，為了規避風險，紛到東南亞投資，「成為新趨勢」。陳認為香港要了解自己在當中的角色，「香港的角色永遠得一個，就係點樣幫國家增值……我哋國家同東盟國家的貿易，增長非常迅速，不少內地國企及民企都透過香港這個平台進軍東南亞」。

他說，國家與東盟經貿變得緊密，香港企業尤其是專業服務亦開始關注東南亞巿場，「如果你最大客戶都到那裏投資，你不能不去」，香港可以為這些企業提供包括金融、會計、保險等專業服務，「為他們增值」。

與星洲各具優勢 港人後知後覺

陳指出，新加坡作為香港競爭對手，在發展東南亞巿場方面有優勢，「新加坡本身是東盟一分子，有地理優勢，過去一段時間更發展成為東盟的金融中心」。不過他認為，要爭取成為內地企業進軍東南亞的服務提供者，香港仍具優勢，「涉及國家發展方面，新加坡就是追也追不到上我們」，惟他直言不少港人「後知後覺」，對東南亞巿場認識不深，「不少香港人對東南亞的印象，就是旅遊、外傭，不了解那裏的商機」。他認為港人要急起直追，政府亦要加強與東南亞的關係，了解當地巿場，建立人脈，「這些地區好多都靠關係，佢熟唔熟你、對你有冇信心……最起碼要令到當地商界記得你」。

他又稱，內地和東南亞都是急速發展的中產巿場，香港鄰近的大灣區具有數千萬人口的龐大中產巿場，對東南亞商界亦是吸引力。他以泰國零售品牌Big C為例，最近在香港擴充營業，就是特首李家超去年訪問泰國後的成果。

除了貿易及專業服務，港府亦希望吸引東南亞資金來港投資，包括設立家族辦公室。陳智思直言東南亞企業家族一向有「擺錢喺香港度」分散風險，「香港一向都是資金自由進出，對他們有一定吸引力」。

吸資競爭烈 新世代非只重利

不過他指出，最近不同地區都在吸引資金進入，包括提供各種稅務優惠，香港要提升對東南亞資金的吸引力，需提升服務水平，在財富管理方面建立新的生態系統，「現在的家族企業會考慮，我擺錢在這裏，有沒有額外的稅務優惠？……你能唔能夠令人覺得來這裏開辦公室，有好多優惠，不止是稅務優惠，而且是知識上的優惠，更重要是投資機會」。他說，年輕一代企業家更可能不止考慮賺錢，會考慮對社會的影響，「他們會考慮，有什麼對社會有益，例如ESG（永續投資）或者是藝術……今天我們不是再單純說是管錢的問題，你要提升那個級數，成為一個生態圈，才能聚到這班人」。陳又認為政府要更主動，不能像以往那樣覺得香港有一個好的法治系統，資金自由進出就夠，「我們不是純粹做好個場，人家就會來」。

中美緊張添顧慮 「靠時間消除」

近年香港的國際形象受打擊，影響國際投資者的信心，陳智思則認為東南亞對香港並無信心問題，惟中美關係緊張，不免令企業家族多一層顧慮，擔心香港受美國制裁，出現風險。他稱這可能性不高，「如果美國咁做，對佢自己都好傷」，但都難以說完全無風險，對此「只能夠讓時間消除顧慮」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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