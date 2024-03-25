灣區熱搜：重建父輩所留公園 擬變科普園撒種下一代

由於有更多新的旅遊景點，公園吸引力漸減，葉曉陽稱正重新設計，準備建立科普園，「我們打算在園區內設計溫室種植場地，開放給研學團，讓學生參觀學習，有導師教導小朋友如何種植，了解中國現在農業面對的難題等」。葉曉陽說，雖然很多機構正做類似科普園，但希望可發揮香港人思維，有更國際化想法，做到與別不同，「我們不單止教小朋友如何種植，更重要是讓他們認識到與大自然的共生，從小就在他們的心裏種下顆種子，希望他們能回饋社會、愛護環境」。

「旅遊業是大鵬很重要的產業，其中民宿行業蓬勃發展，在全國排得上名號，很多從事民宿業的優秀年輕人也匯聚於大鵬創業」，葉曉陽解釋，中國發展迅速，很多家庭有實力送子女出國留學，這些年輕人感受過海外文化後，將新思維、新視野帶回中國，「他們會設計出一些特色鮮明的民宿，例如有愛琴海風情，或是裝飾上加入棕櫚樹等邁阿密風格」。葉曉陽強調，「做民宿必須要結合當地的活力，才有投資的空間和意欲，未來發展才能與當地相輔相成、共同成長。」

稱大鵬民宿蓬勃 海上運動盛

在他看來，大鵬是深圳的後花園，「如果一個年輕人要做科技、金融，我絕對不會提倡他來這裏。大灣區不同地方有不同的發展優勢，你想搞科技，就去南山的科技園探索，做金融就去福田，製造業就要去佛山、東莞」。葉曉陽強調，大鵬的優勢多與旅遊、自然、海洋等產業相關，「例如海上運動、競技，大鵬是眾多國際級、國家級、省級水上運動賽事指定比賽場地」，他又建議對民宿或農業有興趣的青年到大鵬創業，相信政府會有一系列政策上的支持。