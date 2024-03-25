灣區熱搜：供港菜場要求嚴 擲千萬改善土質

符種植標準起碼需兩三年

香港太陽資本管理集團有限公司董事長葉曉陽表示，公司在大鵬亦有供港菜場，受各個部門嚴密監測，對標國際標準，在水質、土壤、農藥殘留、化肥、空氣質量等方面要符合要求。由於大鵬土質屬於鹽鹼地，不適合種植，葉曉陽前期花費不少金錢和時間改善土壤，「其中一塊供港蔬菜農場是兩百多畝，其實不算大，因為通常這些農場動輒幾十萬畂。不過一塊小小的農地，就要花費幾千萬元人民幣改善土壤，例如買進口椰糠等治理土質，起碼需要兩三年，直至符合種植標準」。此外，種植過程選用優質肥料，還安裝太陽能殺蟲燈以減少使用農藥，故蔬菜售價相對較貴，專門供應給超市及酒店等高端客戶。

兩種耕作方式 無土栽培露天種植

目前農場有兩種不同種植方式的作物，一種是無土栽培的番茄、小青瓜、甜椒、茄子等，另一種是露天種植的白菜、香草、薄荷葉等。「種子都是進口的，以前是從日本進口，現在主要是歐盟國家」，葉曉陽稱，因農場規模不大，每日運送六七噸蔬果到香港，疫情期間縮至兩三噸，後開始逐步回升。

供港過程也不簡單，葉曉陽介紹，「每天凌晨四五點，農場工人開始採摘並篩選蔬菜，中午12點左右會運到位於深圳平湖的加工點包裝、二維碼貼標等」，每個產品包裝上都有二維碼，可追溯產品來源地。「大概晚上六七點會運到文錦渡過海關，海關會抽查檢驗，晚上9點左右，會送達長沙灣批發市場的冷庫，買手十一二點就會過來進貨」。