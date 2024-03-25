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灣區熱搜：港青育新種 盼中國農產進軍世界 伙深圳大鵬科研機構 已栽出新型番茄

【明報專訊】香港太陽資本管理集團有限公司（下稱「太陽集團」）董事長葉曉陽自幼受父親薰陶，對家鄉深圳大鵬懷有濃厚鄉情。他有感大鵬環境氣候宜人，又有華大基因、中國農科院等科研機構聚集，2018年回鄉發展農業及文旅事業。他希望未來能培育出屬於中國的種子，讓中國農業品牌打出海外，成為農產品中的「華為」。

明報記者 司徒聰穎

葉氏原籍深圳大鵬，葉曉陽父親於上世紀八九十年代到香港發展，仍心繫家鄉，捐助本地小學、醫院。「小時候經常跟着父親回大鵬，當時從皇崗口岸回來，起碼要三四個鐘才進到大鵬。以前沒有高速公路，只能沿着海邊的山路走，很辛苦。」葉曉陽見證大鵬10多年間變遷，「高速公路從無到有，出現第一家麥當勞、肯德基、星巴克，再到大型商場、五星級萬豪酒店，將來還會有世界級主題公園樂高樂園」。

葉曉陽表示，羅湖、福田、南山等市區趨向飽和，深圳開始向東發展，太陽集團原本主要從事股權投資，近兩年偏向ESG（環境、社會和企業管治）為主。他認為大鵬氣候宜人、環境優美，非常適合發展海洋產業、農業、旅遊及康養，2018年回到家鄉。

建3個基地 有主打文旅有種供港蔬菜

目前太陽集團在大鵬有3個基地，第一個以文旅為主題，其餘兩個基地與中國農科院及深圳農科集團合作，經營供港蔬菜基地及發展育種技術。葉曉陽說，「大鵬有很多農業科研機構，例如深圳華大基因、中國農業科學院深圳農業基因組研究所、中國農業深圳大學研究院、深圳農科集團在這裏落地。」除了學術資源，國家將大鵬定位為「國際食品谷」，參照荷蘭食品谷模式，匯聚優質農業企業，共同研究技術，推動行業發展。

葉曉陽自言對單純種植興趣不大，更希望探索中國農業發展新思路。「中國在育種方面是處於『卡脖子』狀態，在種子、育苗等方面研究落後西方國家起碼三四十年，作物好不好是很看種子的。」他認為過度依賴「洋種子」進口，導致農業受制於人，更隱藏「斷種」風險，是需要突破的關鍵，也是國家正攻堅的問題，「國家一號文件（中共中央、國務院每年發布的第一份文件）永遠都是農業為主」。

實踐最新技術 研發番茄「深愛」系列

「現在我們和中國農科院合作，他們擅長學術，我們擅長實踐。他們提供以最新技術研究出來的種子，我們提供場地以及負責種植。」葉曉陽透露，目前於番茄育種已研發出「深愛」系列，有顏色粉紅、酸甜可口的「深愛1號」，也有形似櫻桃、口感較甜的「深愛2號」。

葉曉陽亦正嘗試融合外國的包裝、設計、市場營運等理念，形成一套標準化農業經營模式，「日本、以色列等國家的農業發展比我們超前很多，他們產出蔬果都很出名，例如巨峰、晴王提子等。他們做得很好是有原因的，包括制度方面，日本有農業協會輔助、扶持，包裝、市場運營等做得很好」。他說目前只是探索階段，兩個基地作為試點，前期因疫情等原因沒大力推動，疫後開始審視並加大投資，「我們作為香港人，香港的優勢是內地與國際的中轉地，能夠融會貫通，將海外的資金、技術帶入中國，將中國好的產品帶出國外。既然國家大力發展鄉村振興，我們覺得可以響應國家政策，希望能在國家佈局中扮演一個小角色、一顆螺絲釘，用國際視野推動農業新的篇章」。

擬取外國營運理念 打造農業界「華為」

對於未來目標，葉曉陽一方面希望通過與院校合作，在大鵬孵化一些優質農業品牌，以及培育出屬於中國的種子，打造農業界的「華為」，「我們還沒有可以在外國超市見到的中國農產品品牌，但你會在香港的city'super、惠康見到日本水果。我希望有一日在大鵬孕育出國際級或國內外受到關注歡迎的品牌」。

此外，太陽集團還走出大灣區，去年底在重慶簽下100億元人民幣投資意向書，計劃在當地建立總部基地，於綦江、梁平和江津建立3個產業園區，除農業外亦探索環保、新能源等方面發展。

相關字詞﹕農業 大鵬 大灣區

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