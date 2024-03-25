去年系統入侵案增半 實際損失料3700萬 科技罪佔整體罪案四成 破153釣魚網全球之冠

前員工挪款71萬 金額最大宗

陳純青指出，去年37宗入侵系統案件受害者大多為商戶，涉款最多的案件發生於前年有企業前員工未經授權下，將舊公司約71萬元資金轉移至3個個人銀行戶口，犯案歷時14個月，警方去年1月接到報案，其後拘捕該前員工。

陳補充，涉及系統入侵的罪案數字未能反映個人或企業受網絡攻擊的危機，舉例警方的案件分類上，如有個案牽涉社交媒體帳戶被騎劫，亦涉及相關網絡安全問題，惟不會列入相關分類。去年個人帳戶被入侵案件則有約3430宗，當中包括社交平台帳戶被騎劫。

國際刑警去年9至11月統籌各地執法機構，包括香港在內的55個國家及地區執法人員參與，行動移除或禁止存取逾900個分佈全球各地並被罪犯利用的惡意伺服器，拘捕70人；其中本港網罪科移除153個惡意伺服器或釣魚網站，為參與國家或地區之冠。

逾17萬電腦有安全漏洞

網罪科去年9月至今年2月展開名為「神將行動」的淨網行動，網罪科網絡安全組總督察劉傲松指出，行動透過收集及分析300項網絡威脅情報，發現本港有逾17萬個存在嚴重網絡安全漏洞的電腦及近4萬個網絡威脅，故警方主動聯絡80間本地互聯網服務供應商，要求修正，並已移除近4萬項網絡威脅，包括60個指揮及控制伺服器、逾4000部被操控的殭屍電腦設備，以逾3.5萬個釣魚網站。

警方提出多項網絡安全建議，包括定期更新系統軟件，並呼籲安裝升級版「防騙視伏App」。陳純青稱，該App去年2月推出至今已有30萬人下載，升級版加入新功能，如自動辨識可疑來電和詐騙網站、增設公眾舉報平台等。