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港聞

港聞二

31.5℃創最熱3月 行山男疑中暑暈倒 較舊紀錄高1.4℃ 流浮山曾見32.9℃

【明報專訊】天文台昨日錄得有紀錄以來3月最高氣溫。一名男子昨午於馬鞍山大水坑馬大石澗行山時，疑中暑不適暈倒，由奉召到場飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。據了解，事主與友人參與一個野外定向活動時暈倒。

疑中暑暈倒的48歲姓陳男子，被發現時陷入昏迷，其後由奉召到場直升機吊起送往東區醫院，往急症室時需戴上氧氣罩協助呼吸，醫護人員不斷為他施心外壓。

事發於昨午近1時，陳被其他行山人士發現暈倒，懷疑他中暑，遂報警求助。據了解，陳與另外3人參加一個於馬大石澗的野外定向活動，一行4人昨早10時許由三眼洞向青蛙石出發，陳愈行愈快，獨自領先，其後被其他行山人士發現不適及抽搐。

有紀錄以來只兩年超30℃

近日本港氣溫開始回暖，上周三（20日）為廿四節氣的春分，代表春天已過了一半。昨午約2時，尖沙嘴天文台總部錄得最高溫31.5℃，為1884年有紀錄以來3月最高氣溫。

本港對上一次3月最高溫紀錄為1973年3月31日，最高錄得30.1℃，即昨天錄得的氣溫較舊紀錄高出1.4℃。翻查資料，天文台有紀錄以來，3月最高氣溫只有頭兩位高過30℃。昨日除了天文台總部錄得破紀錄高溫，多個地區亦升至30℃或以上，包括流浮山、上水、沙田、跑馬地等，當中流浮山及上水更分別錄得32.9℃及32.5℃，恍如炎夏。

周中氣溫料回落

根據天文台9天天氣預測，一股偏南氣流於今明兩日持續影響廣東沿岸地區，日間炎熱，今日最高31℃，早晚有霧。隨着偏南氣流在本周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫會稍為回落，周三最低降至21℃，之後數天氣溫略為回升。

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