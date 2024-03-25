曾憂無工做 ESG高才助港減碳 喜見港比內地起步更早 可貢獻化工專業

明報記者 潘明卉

Grace憶述，新冠疫情期間與兩名女兒一直在內地居住，同為內地人的丈夫則獨自在港工作。兩地通關後，夫婦更需兩邊跑，「跨境生活實在太辛苦了，然後一直很猶豫，因為小朋友慢慢大起來，又上學，然後就說要在哪裏生活」。

擁浙大博士學位 來港家庭團聚

適逢香港推出高才通計劃，她與丈夫商量後，希望家庭團聚，也盼女兒能接受國際化教育，於是她選擇辭工來港定居。 擁有浙江大學化學工程及生物工程學院本科及博士學位的Grace，原本在內地從事危險廢品處理的工作，今年初經高才通B類申請來港，即持全球百強大學學士學位，以及申請前5年內累積至少3年工作經驗。她起初擔心在以金融行業為主的香港能否找到與其專業相符的工作，卻發現香港的ESG甚至比內地更專業，起步更早。

受聘煤氣 分析減碳政策

在香港高才通人才服務協會舉辦的招聘會上，她順利找到工作，目前擔任煤氣公司企業環境社會管治助理經理，從事ESG相關工作，負責碳中和政策分析和碳排放數據研究等。上月，她與同事前往內地子公司現場評估氣候變化風險，考察氣候變化對廠區設備造成的損害及有否充足應對措施。

感極端天氣更頻 工作有意義

Grace盼藉着化學及化學工程的專業知識，為香港出一分力，「減碳的工作是為了什麼？其實真的是為了將來大家有一個更好的生活環境，明顯感覺到一些極端天氣可能在近幾年發生的頻率會更高一些，所以我覺得做這個工作還是很有意義」。她期望更多人投身環境行業，關注和共同實現減碳目標。

孩子教育環境好 盼長期居留

Grace不諱言來港後遇到語言等障礙（見另稿），儘管面對種種困難，她仍認為香港工作環境和孩子教育環境很好，考慮長期留在香港。