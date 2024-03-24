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肝衰竭漢命危 黃金期剩一周 醫局助申內地器官配對

【明報專訊】與母親相依為命的蔡誠輝在37年的人生裏，有5年都被突如其來的罕有疾病纏繞，須換肝續命，但輪候近1年8個月仍未等到，已陷入肝臟嚴重衰竭的危殆境地，腎臟也嚴重受損，近日進入二期肝昏迷，換肝黃金期餘一周。蔡媽媽哽咽道，見到兒子「坐都坐唔穩」、「好心噏」，最大心願是兒子「身體健康，好好工作，多做好事」。醫管局昨響應家屬作緊急捐肝呼籲。據悉局方已透過政府向內地申請跨境器官配對。其主診醫生稱分秒必爭，若配對成功，將是兩地首宗跨境肝移植。

蔡誠輝血型為A+，須尋找相同血型或O+血型者捐肝。他2019年2月因黃疸於東區醫院留醫，同年5月出現肝硬化並轉介瑪麗醫院，2022年8月列入肝臟移植輪候名單。瑪麗醫院肝臟移植中心總監及主診醫生陳智仁說，病人患的原發性肝硬化膽管炎（PBS）是罕有疾病，病因涉自身免疫系統問題，一般在西方男士較常見，較少發生在亞洲人身上。

陳智仁稱，蔡誠輝現位列肝臟輪候名冊首位，他已進入二期肝昏迷，即肝臟已開始無法分解毒素，致毒素聚集腦部，故「成個人好攰」，換肝「愈快愈好」，屍肝及活肝皆可，黃金換肝期只餘一周，倘他進入四期肝昏迷，需靠呼吸機維持維生指數，屆時施肝移植手術容易有併發症，「救番機率低」。

輪候名冊首位 母讚貼心兒子

蔡誠輝未婚，任文職人員，身高1.78米，多年受肝病煎熬，體重只有52.5公斤。蔡媽媽說兒子性格內向、工作認真、為人善良，「唔煙唔酒」，且是貼心兒子，會致電她問「你食咗飯未吖」，天氣轉涼會提醒她添衣。她因年歲已高不適宜捐肝，哽咽稱兩母子相依為命，見到兒子病重卻無能為力，現在他「坐都坐唔穩」，無法下牀亦需插尿喉，盼有好心人幫忙，讓兒子「重獲新生」；又說若兒子能成功換肝，最想兩母子同去旅行。

近年捐贈顯著減 醫生料關新冠

前年12月女嬰芷希接受內地心臟移植，為首宗來自內地的器官移植手術。醫管局昨稱除了積極在本地為蔡誠輝找合適肝臟，亦已準備通過政府向內地求助。陳智仁說獲悉當局近一兩日已向內地有關機構申請，正待配對結果。

陳指近年捐贈數字顯著減少，「數字好低，極之失望」，相信受新冠疫情影響，需時回復。翻查資料，截至去年12月31日的臨時數字，本港有81人正候肝臟移植。去年有30宗肝臟捐贈，前年有29宗，2018至2021年介乎43至53宗。

相關字詞﹕陳智仁 醫管局 器官捐贈 肝移植

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