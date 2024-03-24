馬術大師賽與機構談協議 馬會前經理收名表罪成

現年51歲被告朱磊案發時任職馬會高級項目經理（發展及市場），負責與EEM Asia Limited（下稱EEM）等合作伙伴洽談「浪琴表香港馬術大師賽」協議，將方案交予馬會管理層考慮。

董事兒子送值8200元手表

被告稱與公務無關

根據證供，馬會是賽事贊助者，EEM負責為賽事邀請海外騎師和提供支援。各方2018年起商討未來3年的賽事協議，被告同年11月從EEM董事的兒子Ameeuw Nathan手上，收取價值8200元的手表。各方最終續約，馬會另承諾向EEM額外贊助250萬元。被告被捕後接受廉署錄影會面，稱Ameeuw以私人名義贈表，「只是appreciate（欣賞）我們的付出」，和公務無關。

裁判官崔美霞裁決稱，被告聲稱Ameeuw以私人名義贈表，Ameeuw的父親不知情，惟被告事後發電郵向Ameeuw的父親致謝，顯然知道贈表與對方有關。崔官又指，被告供稱和Ameeuw見面數次，私下交情不深，卻收取對方以個人名義饋贈的名貴手表，說法有違常理。

馬會守則列明須申報

崔官批評，被告明知手表由Ameeuw的父親所贈，理應拒收。根據馬會內部守則，員工要匯報有利益衝突嫌疑的事情，惟被告沒向馬會申報，執行賽事協議時或傾向優待EEM，影響客觀性，遂裁定公職人員接受利益罪成。

虛假陳述 虛報餐費

被告另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，涉在4份發還費用表格虛假陳述。崔官稱，被告聲稱與EEM及一個足球會的職員用膳，相關證人供稱聚餐不存在，裁定被告3罪成立，不過被告其中一次聲稱與名為「Turner」的人聚餐，廉署人員未能證實「Turner」與足球會職員是同一人，裁定被告其中一罪不成立。

【案件編號：ESCC 1195/23】