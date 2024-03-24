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港聞

港聞二

科技城切斷東西濕地連接 觀鳥會憂日後雀鳥不回來

【明報專訊】落馬洲口岸一帶的下灣村，位於「濕地保育區」範圍內，也是后海灣地區的濕地系統一部分，不過村落已被納入政府擬建的新田科技城項目。現時村內有不少魚塘濕地，部分仍在養殖塘魚和種植蘆葦，但有的就因早年興建落馬洲支線而荒廢。下灣村村長郭海賢表示，隨着附近工程展開，地理環境不斷改變，可供養殖的魚塘面積愈縮愈細。香港觀鳥會憂慮，新田科技城落成後將切斷整個后海灣東西兩邊濕地的連接。

以前偷渡客走廊 如今雀鳥走廊

郭海賢兄長的棚屋在魚塘上面搭建，屋外種植各種鮮花和放置鞦韆木椅，遠處可見深圳河對岸的建築物。郭笑稱，下灣村位於深圳河邊，「以前是偷渡客走廊，現在是雀鳥走廊」，附近一帶魚塘是眾多候鳥棲息及途經之地，但近年工程塵土飛揚，大片魚塘消失之餘，也令雀鳥覓食地方減少。

村民杜沛鴻母親的家同樣臨近魚塘，杜沛鴻稱仍有在魚塘中養殖魚仔，冬天更見有白鸛和灰鸛等候鳥在魚塘中覓食。杜稱興致來時也會釣魚開心一下，惟魚塘面積現已縮減至五分之一。

據新田科技城環評報告指出，一些主要的雀鳥飛行路線會橫過下灣村夜棲地，而建議發展大綱圖建議設飛行走廊和階梯形式的建築物高度設計。觀鳥會保育主任黃雪媚表示，上月到訪下灣村時，短短兩小時見有20多隻黑臉琵鷺空中飛過，是因村落提供了闊約1200米的飛行空間，讓雀鳥從新田和米埔濕地飛往馬草壟濕地。她又稱雀鳥對附近環境干擾、安全、天敵等非常敏感，憂當高樓大廈進駐後雀鳥不再回來，認為當局應盡量避開在該地帶發展。

（城市保育）

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