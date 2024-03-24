科技城收地 擬拆下灣村 村民不敢擋車 僅求終老

明報記者 李淑瑤

指位處創科策略位置 發展局：未能接納保留村落

發展局回覆查詢表示，一些下灣村村民曾向當局表示希望保留村落，但因該村位處創科用地策略位置，建議未能接納，當局已盡力向村民解釋。局方稱，合資格受影響者可選擇上樓或領取特惠津貼。合資格者除可循經濟審查途徑入住房委會公營房屋外，亦可循毋須經濟審查途徑申請入住房協的專用安置屋邨。當局又稱，地政總署和社區聯絡服務隊一直與受收地影響者保持溝通，了解其需要，並提供適切協助，如清拆範圍內的住戶，包括問題提及的長者有任何特別需要，部門亦會跟進。

本報記者上周三（20日）到下灣村觀察，接觸10多名居民，他們表示下灣村是幾代人成長和安居立業的地方，當中不少年長村民已習慣田園生活，年邁才搬到高樓大廈會難以適應。去年7月，約300名村民聯署去信發展局長，表示對村落被納入新田科技城建議大綱圖感徬徨和憤怒，強烈要求原址保留村落。

憂激烈行動招反效果 「有什麼可以做」

郭海賢表示，下灣村有約百年歷史，全村有約300多名村民，雖非同一姓氏，但村民團結同心，「要搬都要全村人一起搬」。被問若留村不果會否有後續行動，他反問「有什麼可以做」，稱如螳臂擋車，擔心激烈行動會招來反效果。村民陳煜勝建議保留村落成為新田科技城的「城中村」，甚至發展成具傳統特色的旅遊景點，展示本港五六十年代的村落面貌，視乎政府是否願意在發展和保育之間謀平衡。

議員稱「向村民坦言」政府不大可能原村保留

立法會新界北議員張欣宇上周曾到下灣村與村民交流。張表示他向村民坦言，政府不大可能會原村保留，村民都心中有數，知道成功爭取機會不大；又指以往興建龍山隧道時，政府曾將整條村落搬遷，但當時政府稱是一次過安排。張稱會把村民就有關安置賠償的意見和疑問向政府表達。張欣宇又指，「原居民」與「非原居民」是很機械式的定義，下灣村有不少住了幾代的村民，土生土長的他們都對這片土地有集體記憶和歸屬感，其實與「原居民」無分別。

郭海賢表示，全村有約五六十名高齡村民，杜沛鴻母親便是其中一人。杜沛鴻指母親年屆92歲，今年開始因年老不能下牀，聽不見也不能說話，平日需靠傭人照顧起居；又指母親一輩子從未到村以外地方居住，希望可讓她在熟悉的家中百年歸老。

九旬杜伍妹：仲以為可以喺度住過世

年屆九旬的杜伍妹則較好動活潑，平日喜歡在村內踏單車，更會在家前面的農田種菜，包括生菜、葱、矮瓜、豆角等，家中有傭人照顧。杜伍妹女兒馮潤弟稱，母親不可能適應新環境；又引述母親當日向負責登記的地政人員表示「仲以為可以喺度住過世𠻹」。杜伍妹表示，若有幸在村生活多數年終老，便毋須為「上樓」而煩惱。

（城市保育）