東九LED白花海混粉紅橙花 顏汶羽：掃不吉利觀感

民政處：續施工 爭取月內開放

昨午有工人為原有部分LED白色花換上粉紅和橙色花，有市民離遠拍照。顏汶羽說，早前花海尚未完工，現加入粉紅和橙色，色彩多樣，掃除了「不吉利」的觀感，期望夜晚燈光會有不同變化。他稱現場尚未開放，已吸引很多市民留步「打卡」。身兼觀塘區青年社區建設委員會主席的觀塘區議員張琪騰表示，LED花換色主要是當局直接與承辦商處理，暫未知是否涉額外開支，自己認為原來的白色花海「冇咩問題」，但知悉有市民認為「白色齋咗啲」，滿意處方在短時間內調整。

將軍澳夜光徑試點3米變10米

觀塘民政事務處表示，目前有關佈置仍在施工，正與承辦商密切跟進組裝工作，包括考慮日間和夜間的視覺效果。有關設計仍需適度調整，爭取於3月內開放。

另外，西貢民政處在將軍澳南灣畔徑鋪設夜間會發出藍光的「夜光行人徑」，同樣引來討論。西貢民政處表示，試驗的3米長夜光徑初步效果良好，引述有途經市民稱希望加長，處方計劃在試點再加長7米，全長約10米的夜光行人徑預算造價不超過6萬元，會繼續監察測試效果，按需要及民意適當調整，例如在灣畔徑其他地方設置另一小段夜光徑，但暫未有計劃在西貢區內其他地方設置。