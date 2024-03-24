登記制11年前已提 現有簡屋過渡房利推行

政府2012年9月成立長遠房屋策略督導委員會，翌年9月展開3個月公眾諮詢，並調查劏房問題，發現全港約66,900個劏房中，約30,600個欠缺廚房、廁所或食水供應。當時長策會部分委員建議透過發牌或登記制度規管，冀政府執法杜絕非法和違反樓宇結構和防火安全的劏房。基於推行措施涉及長時間和龐大資源，當局最終擱置推出劏房發牌或登記制度。

當年出任長策會委員的鄔滿海說，政府必須有清晰的劏房登記制度，並定立最低標準，例如面積、通風、建築結構，特別是要符合衛生和安全條件。他說當年社會不接受登記制度，主要缺乏足夠房屋供應，擔心難以照顧因取締不符最低標準劏房引致的額外住屋需求。

合規費用高 研究小組憂轉嫁租客

此外，政府2020年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，翌年3月發表報告，提及明白強制註冊有助改善劏房狀况，惟相關合規費用可能高昂；部分營運者或藉此加租而把費用轉嫁租客，甚或索性把劏房還原和退出市場，故小組認為待租管措施推行一段時間後審視成效，有需要時由政府再考慮。