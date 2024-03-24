明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

登記制11年前已提 現有簡屋過渡房利推行

【明報專訊】有關劏房發牌及登記註冊制度的倡議早於11年前已提出。當年有份支持登記制度的屋宇署前署長鄔滿海認為，現時政府增建過渡房屋及簡約公屋，具備足夠房屋供應照顧受影響居民，但重申完全取締全港劏房不可行。

政府2012年9月成立長遠房屋策略督導委員會，翌年9月展開3個月公眾諮詢，並調查劏房問題，發現全港約66,900個劏房中，約30,600個欠缺廚房、廁所或食水供應。當時長策會部分委員建議透過發牌或登記制度規管，冀政府執法杜絕非法和違反樓宇結構和防火安全的劏房。基於推行措施涉及長時間和龐大資源，當局最終擱置推出劏房發牌或登記制度。

當年出任長策會委員的鄔滿海說，政府必須有清晰的劏房登記制度，並定立最低標準，例如面積、通風、建築結構，特別是要符合衛生和安全條件。他說當年社會不接受登記制度，主要缺乏足夠房屋供應，擔心難以照顧因取締不符最低標準劏房引致的額外住屋需求。

合規費用高 研究小組憂轉嫁租客

此外，政府2020年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，翌年3月發表報告，提及明白強制註冊有助改善劏房狀况，惟相關合規費用可能高昂；部分營運者或藉此加租而把費用轉嫁租客，甚或索性把劏房還原和退出市場，故小組認為待租管措施推行一段時間後審視成效，有需要時由政府再考慮。

上 / 下一篇新聞