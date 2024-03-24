劏房登記制擬須專業人士確認合規 准業主較長時間糾正 傾向訂單位最低面積

明報記者 黃偉超

房局稱全速研究 正蒐全港數據

本報向房屋局查詢當局是否傾向採取登記制度，以及要求業主確認劏房符合標準和法例要求，局方回覆時無正面回應，只提及工作組會就劏房居住環境的最低標準、取締不合最低標準劏房等建議有序解決方案，相關政策局和部門正全速展開討論及研究，亦已委託顧問公司走訪全港劏房戶蒐集數據，協助工作組了解現存劏房和住戶最新情况，並構思規管安排。

房屋局表示，工作組目標是通過深入調研，得出實際可行、能有序解決劏房問題的方案，並於成立10個月內向特首報告，再考慮以哪種方式公布調研結果。身兼工作組組長的副財政司長黃偉綸日前在社交平台提到，預計8月向特首提交建議。

據了解，工作組稍後會與部分專業組織及團體交流，初步計劃下月中旬舉行第三次會議。消息稱，當局初步傾向採取登記制度，未有登記的業主不可經營出租劏房，否則與提供虛假資料一樣被視為違法，要承擔法律後果。當局亦擬要求業主找專業人士確認出租的分間單位符合標準，嚴重者如涉消防及樓宇結構等人身安全危險，會立即取締，其他如「廚廁合一」劏房、沒空間讓租客站立的「棺材房」等，亦在考慮取締範圍。

輕微改動 住客免遷

至於外界最關注的居住面積標準，據悉當局現階段較傾向訂定單位最低面積，因若訂定最低人均面積，當局無法統計實際居住人數。為減輕影響現時劏房戶，據悉政府日後會給予業主較長時間糾正違規項目，舉例一個單位同時有符合及不合標準的劏房，前者可續租，不合標準者會給予充裕時間改善，其間若改動輕微，住客毋須遷出。

測量師學會建築政策小組主席謝志堅稱，學會將就樓宇安全、消防、衛生要求及居住面積等標準，5月底或6月初向政府提出意見。對於當局擬要求業主找專業人士確認單位符合標準，他說安全是不可妥協的，有需要便須做改善工程。他認為借助市場力量推動登記，例如由業主委聘認可人士評估劏房並糾正違規項目，相信可加快登記進度。

工聯會撐登記制 促加強執法配合

社協盼分段執行 安置受影響者

工聯會立法會議員鄧家彪表示，推行劏房登記制需加強執法配合，否則無法起阻嚇作用。他特別關注劏房兒童成長問題，促工作組制定支援措施照顧有兒童的劏房戶，同時爭取於本屆立法會內處理相關立法。民建聯立法會議員、「告別劏房行動」召集人鄭泳舜亦支持劏房登記制，並設立面積和設備等最低標準。他認為申報符合標準的安排要顧及業主負擔能力，同時要避免措施令劏房住客無家可歸。

社區組織協會副主任施麗珊稱，希望政府規管可分階段執行，妥善安置受影響居民，而規管範疇不可太寬鬆，否則難以取締劣質劏房。她估計一旦落實規管，至少萬多人或受影響而需搬遷，佔逾20萬劏房居民總數近一成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676