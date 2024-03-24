明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

劏房登記制擬須專業人士確認合規 准業主較長時間糾正 傾向訂單位最低面積

【明報專訊】去年10月《施政報告》宣布成立的「解決劏房問題」工作組，近日陸續會見不同持份者簡介立法規管劏房的初步建議。綜合多個消息渠道，政府擬推行劏房登記制度，並要求業主找專業人士確認單位符合最低標準，同時容許業主有較長時間糾正違規項目；又較傾向訂定單位最低面積，多於訂定最低人均居住面積。測量師學會相信借助市場力量，可加快劏房登記進度。工聯會支持劏房登記制，但促當局日後加強執法配合，否則難收阻嚇作用。

明報記者 黃偉超

房局稱全速研究 正蒐全港數據

本報向房屋局查詢當局是否傾向採取登記制度，以及要求業主確認劏房符合標準和法例要求，局方回覆時無正面回應，只提及工作組會就劏房居住環境的最低標準、取締不合最低標準劏房等建議有序解決方案，相關政策局和部門正全速展開討論及研究，亦已委託顧問公司走訪全港劏房戶蒐集數據，協助工作組了解現存劏房和住戶最新情况，並構思規管安排。

房屋局表示，工作組目標是通過深入調研，得出實際可行、能有序解決劏房問題的方案，並於成立10個月內向特首報告，再考慮以哪種方式公布調研結果。身兼工作組組長的副財政司長黃偉綸日前在社交平台提到，預計8月向特首提交建議。

據了解，工作組稍後會與部分專業組織及團體交流，初步計劃下月中旬舉行第三次會議。消息稱，當局初步傾向採取登記制度，未有登記的業主不可經營出租劏房，否則與提供虛假資料一樣被視為違法，要承擔法律後果。當局亦擬要求業主找專業人士確認出租的分間單位符合標準，嚴重者如涉消防及樓宇結構等人身安全危險，會立即取締，其他如「廚廁合一」劏房、沒空間讓租客站立的「棺材房」等，亦在考慮取締範圍。

輕微改動 住客免遷

至於外界最關注的居住面積標準，據悉當局現階段較傾向訂定單位最低面積，因若訂定最低人均面積，當局無法統計實際居住人數。為減輕影響現時劏房戶，據悉政府日後會給予業主較長時間糾正違規項目，舉例一個單位同時有符合及不合標準的劏房，前者可續租，不合標準者會給予充裕時間改善，其間若改動輕微，住客毋須遷出。

測量師學會建築政策小組主席謝志堅稱，學會將就樓宇安全、消防、衛生要求及居住面積等標準，5月底或6月初向政府提出意見。對於當局擬要求業主找專業人士確認單位符合標準，他說安全是不可妥協的，有需要便須做改善工程。他認為借助市場力量推動登記，例如由業主委聘認可人士評估劏房並糾正違規項目，相信可加快登記進度。

工聯會撐登記制 促加強執法配合

社協盼分段執行 安置受影響者

工聯會立法會議員鄧家彪表示，推行劏房登記制需加強執法配合，否則無法起阻嚇作用。他特別關注劏房兒童成長問題，促工作組制定支援措施照顧有兒童的劏房戶，同時爭取於本屆立法會內處理相關立法。民建聯立法會議員、「告別劏房行動」召集人鄭泳舜亦支持劏房登記制，並設立面積和設備等最低標準。他認為申報符合標準的安排要顧及業主負擔能力，同時要避免措施令劏房住客無家可歸。

社區組織協會副主任施麗珊稱，希望政府規管可分階段執行，妥善安置受影響居民，而規管範疇不可太寬鬆，否則難以取締劣質劏房。她估計一旦落實規管，至少萬多人或受影響而需搬遷，佔逾20萬劏房居民總數近一成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞