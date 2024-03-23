【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放

ComplexCon係3月香港藝術月嘅「第一炮」，一連3日係亞洲博覽館舉行，集音樂會、藝術展覽同潮流市於一身。可以出席3日演唱會同兩日潮流市集嘅VIP套票一早喺1月底售罄，單日門票就喺2月2日開售，銷情遠不如VIP票火爆。Emily噚晚10點喺二手平台Carousell搜索ComplexCon，仲搵得到約70個網帖係出售ComplexCon門票，有人用接近半價嘅水位400元放售原價780元嘅門票。

對於門票未售罄同唔少人放飛，主辦方噚日回覆Emily就強調，提供唔同門票種類選擇，門票開售後反應熱烈，VIP套票開售4個鐘內售罄。

主辦方早前預計活動可以吸引超過3萬人參加。文體旅局噚日就話，獲資助者須遵照資助協議嘅規定，進行建議計劃通過履行相關責任，並須喺活動完結後提交活動報告，經接納後先可以取得相應撥款。

睇番資料，ComplexCon由2016年起每年喺美國洛杉磯舉行，唔少國際潮流品牌都會參展，每場吸引5.5萬人參加。今次歌手陣容包括美國嘻哈明星21 Savage、陳冠希、MC仁、廚房仔等。