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【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放

【明報專訊】首度衝出美國而選擇喺香港舉辦嘅國際流行文化盛事「ComplexCon」噚晚開鑼，活動獲文化藝術盛事基金資助1500萬元。Emily噚日留意到，ComplexCon嘅單日門票仲未售罄，截至噚晚9點，除咗VIP套票售罄外，個別價位嘅單日門票仲可以喺官方銷售渠道買到。另一邊廂，唔少買咗門票嘅人喺二手平台低價「放飛」，包括開售4個鐘內售罄嘅VIP飛，有人六折出售原價2380元嘅VIP門票，但直到噚晚9點都冇成交。

ComplexCon係3月香港藝術月嘅「第一炮」，一連3日係亞洲博覽館舉行，集音樂會、藝術展覽同潮流市於一身。可以出席3日演唱會同兩日潮流市集嘅VIP套票一早喺1月底售罄，單日門票就喺2月2日開售，銷情遠不如VIP票火爆。Emily噚晚10點喺二手平台Carousell搜索ComplexCon，仲搵得到約70個網帖係出售ComplexCon門票，有人用接近半價嘅水位400元放售原價780元嘅門票。

對於門票未售罄同唔少人放飛，主辦方噚日回覆Emily就強調，提供唔同門票種類選擇，門票開售後反應熱烈，VIP套票開售4個鐘內售罄。

主辦方早前預計活動可以吸引超過3萬人參加。文體旅局噚日就話，獲資助者須遵照資助協議嘅規定，進行建議計劃通過履行相關責任，並須喺活動完結後提交活動報告，經接納後先可以取得相應撥款。

睇番資料，ComplexCon由2016年起每年喺美國洛杉磯舉行，唔少國際潮流品牌都會參展，每場吸引5.5萬人參加。今次歌手陣容包括美國嘻哈明星21 Savage、陳冠希、MC仁、廚房仔等。

相關字詞﹕文化藝術盛事基金 盛事

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