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港聞

港聞二

葵涌男子持刀叫囂 警擎槍制服

【明報專訊】昨早11時半，有男子在葵涌和宜合道186至218號手持長約18厘米的刀指罵途人，懷疑為精神紊亂者。一名自稱跟葉準學詠春男子尾隨並報案。警方到場截查，男子情緒激動企圖反抗，警員一度擎槍戒備，最終制服並拘捕。

根據讀者提供片段，該男子手持膠袋在巴士站徘徊，3名警員及後持圓盾到場，要求男子放下膠袋，男子未從，反問「咩事呀？」一名軍裝警擎槍，另一警員隨即奪去男子手上膠袋，並將男子拉向牆邊制服。另一片段則見膠袋內有一把刀，多名警員將男子壓在地上制服。經調查後，該名33歲李姓男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，案件交由葵青刑事調查隊跟進。

報案人「葉準徒弟」尾隨防亂揮

報案人陳先生表示，最先在藍田街見到男子叫囂，包括高呼國家領導人名字，並夾雜粗口，情緒激動，加上手上有刀，擔心男子傷害他人，遂報案及尾隨男子至上址。他自言跟葉準學詠春，不擔心自身安全，但當時巴士站多人，「驚佢傻起上嚟亂咁劈」令他人受傷，幸當時無人挑釁及反駁男子。

他說警方約10分鐘後到場，制服男子「做得好」，「呢啲應該嗱嗱聲搞掂」。警方除檢獲男子手上的菜刀，另在男子袋中搜出兩把鎅刀。陳先生稱鎅刀「翻手快」，更易傷人，過去未曾見過該男子在附近出入。目擊者黃小姐說，該男子最初自言自語，警方到場後他隨即大叫，自己對有人持刀感害怕，「鑽石山單嘢幾恐怖呀」。

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