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港聞

港聞二

擁店遭撤法援 爭同婚者終極敗訴 終院：律師有責舉報濫用 LPP不保

【明報專訊】女同性戀者MK質疑香港不允許同性婚姻違憲，2018年司法覆核敗訴，法援署知悉她有份持有寵物店，遂撤回她原獲批的法援。MK就法援署決定司法覆核勝訴，法援署上訴得直，MK再提終極上訴，成為首宗試行網上直播聆訊的案件。終院昨一致駁回上訴，判辭稱律師獲法援署委派，有責任立即舉報濫用法援情况，涉及資料不受法律專業保密特權（LPP）保障。

爭議獲委前溝通是否受保障

本案源於MK申請法援之前，曾與資深大律師潘熙、律師伍展邦等開會。法援署指派法律團隊代表MK後，署方收到匿名舉報電郵，稱MK與伴侶共同擁有寵物店，質疑律師團隊隱瞞MK財政狀况。案件爭議為法律團隊應否按《法律援助規例》要求，向署方舉報當事人財政資格，以及律師和當事人獲批法援前的溝通內容是否受LPP保障。

律師署方事主成三方關係

不受專業保密保護

判辭由終院非常任法官范理申撰寫，其餘4名法官同意判辭內容。判辭稱，LPP是基本權利，但有例外情况，可被當事人放棄。本案而言，MK獲批法援後選擇潘大狀接手，MK已知道或必定知道，潘大狀負有法律援助規例的舉報責任，MK顯然放棄會議事項的LPP。

判辭表示，法援制度旨在用公帑向經濟能力有限者提供法律支援，確保法援不被濫用。當事人獲法援前與律師的討論受LPP保障，不得向別人透露；不過一旦律師獲法援署委派案件，當事人、律師和署方形成三邊關係，律師有責任向署方舉報濫用法援，三邊關係內披露的資料不受LPP保護。

上訴方爭議，MK獲批法援前的溝通內容應受LPP保障。判辭稱，《法律援助條例》第12（10）條列明，律師不得因律師與當事人之間的關係所產生的任何特權，而被禁止向法援署披露任何可能令署長執行職能的資料，反映律師在獲法援署委派前的資料亦不受LPP涵蓋。

判辭強調，律師可能在獲委派前或後懷疑當事人濫用法援，故應立即（forthwith）向法援署舉報。例如律師接案前知悉當事人繼承毫無價值的礦業股份，接案後才發現礦產內有黃金、股價大升，導致當事人不再有資格申請法援，律師應向署方匯報。

【案件編號：FAMV 179/23】

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