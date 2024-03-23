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港聞二

插錯動脈翁裁死於自然 遺屬盼勿重演 官接納死因細胞壞死兼肝衰竭 明愛：續提供培訓

【明報專訊】患急性肝衰竭七旬老翁約4年前在明愛醫院接受插喉手術，醫生向頸靜脈插導管時刺穿動脈，老翁翌日移除導管，搶救後不治。經過4日死因研訊，裁判官昨裁定事主死於自然，稱事主死於細胞壞死連帶肝臟衰竭，並非醫生錯誤植入導管所致。遺屬在庭外表示，事隔多年仍心痛，希望醫管局「唔好咁草率」，以後別再發生插錯導管。明報記者

明愛醫院發言人稱，尊重死因庭裁決，向家屬致以深切慰問。院方會繼續為醫生提供有關中央靜脈導管置入程序的培訓和指導，確保程序安全，並按病人需要適切治療。

裁判官周至偉總結證供稱，事主馮浩基（終年71歲）2020年5月24日不治，法醫林煥兒在解剖報告稱事主感染乙型肝炎，死因為細胞壞死連帶肝臟衰竭。周官提到，兩名專家證人對死因有不同意見，港大醫學院教授袁孟峰認為事主移除錯置導管時大量輸血，造成肺水腫致死，而法醫解剖時沒考慮臨牀狀况；中大醫學院教授黃維達則認同解剖報告，死因與肝衰竭有關。

官指誤植是已知併發症 無建議

周官認為，袁孟峰指法醫未必了解臨牀狀况，僅屬個人猜測。周官強調，法醫和專家證人一致認同，事主有細胞壞死連帶肝臟衰竭，並非外傷造成的潛在致命病症，而事主入院時肝功能已受損，末期肝臟指數39分，接近滿分40分，院方只能提供支持治療。

針對醫生誤將導管插入動脈，周官稱插管手術是治療事主必要手段，錯誤植入是已知併發症，專科醫生亦有可能如此。本案而言，誤植導管無導致事主動脈出血，「錯誤植入導管，院方亦未能防止死亡發生」。周官採納解剖報告結論，裁定事主死於細胞壞死連帶肝臟衰竭，死於自然。周官裁決後沒給予建議，深切慰問事主家屬。

妻仍耿耿於懷 冀醫生做好些

事主兒子在庭外表示，只想知道死亡真相，無意追討任何東西，「唔會有人專登令爸爸受痛苦或死亡」。事主妻子則稱事隔4年仍耿耿於懷，「個心好痛好痛，好似槌仔揼我哋心口」，醫生程序上可能正確，希望日後做好一些。

【案件編號：CCDI 426/20】

（死因研訊）

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