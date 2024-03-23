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港聞

港聞二

李宇軒三晤陳方安生 對方問「倘最後一戰將如何」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案昨第51日審訊，據從犯證人李宇軒的證供，他在2019年底至2020年初共3次與前政務司長陳方安生會面，首兩次與英國游說有關，最後一次只有他和陳梓華，陳太就香港情况問「嚟緊如果有endgame （最後一戰）想點樣呢？想點樣達到呢？」但李當時沒有「road map（藍圖）」。李另提到，日本國會議員訪港時，他帶對方到中大二號橋觀察，事後發送一份草擬的人權法案。

齊晤前英領事建人脈

「老中青」民主派交流

李宇軒日前證供提到2019年11月區議會選舉監選活動後與民主黨創黨主席李柱銘、前政務司長陳方安生及英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）會面。李昨補充，2019年底至2020年初再兩度會見陳方安生，其中一次他獲時任英國駐港總領事賀恩德（Andrew Heyn）邀請到其官邸，同案被告陳梓華事前向他表示「去見啦，network（建立人脈）吓，加油」。

李稱，當日出席者包括陳太、李柱銘、時任立法會議員郭榮鏗和莫乃光。李柱銘、陳方安生屬於「老啲嘅generation（年代）嘅民主派」，郭和莫則屬中間，李宇軒屬於年輕一代，又稱只有他一人以年輕一代的角色獲邀到場。當時賀恩德欲了解不同世代對香港民主的意見，會上談及《中英聯合聲明》。

李向陳太說無藍圖 會面無結果

另外一次與陳太的會面發生於其辦公室，本身已認識陳太的陳梓華亦有出席。陳太指香港當時已有多場示威、集會和相關行動，問二人作為他們世代的社運人士，如有「endgame」打算怎樣做；但他和陳都「答唔出一啲concrete（具體）嘅嘢」、沒有「road map（藍圖）」，該次會面除多見一次陳太外，總結是「冇結果」。

曾帶日本議員參觀中大二號橋

擬人權法案 交對方提出

控方另就日本的游說工作提問，李宇軒2019年12月由在日港人組織協助下訪問日本時任參議員山添拓（Taku Yamazoe）和井上哲士（Satoshi Inoue），並展示催淚彈彈頭。翌年1月，日本時任眾議員高井崇志（Takashi Takai）和妻子一同來港，李帶二人到中大二號橋觀察示威後的場景。

及後雙方有保持電郵來往，李感謝二人訪港，另提及一名在日港人組織成員「張亦澄」熟悉法律，正草擬一份法案，並將草案轉寄發給高井，同時抄送予時任日本眾議院議員山尾志櫻里（Shiori Yamao）。

李宇軒指草案有關香港甚至世界層面的侵害人權問題，如日本議員「覺得草案OK就提出呢個草案」。法官李運騰詢問李宇軒有否看過該草案，李回應沒有。李官質疑李轉寄草案的基礎是什麼，李表示自己信任張，並且希望介紹張給議員認識，「等佢哋去傾」。控方引述高井在電郵回覆李宇軒，稱會與山尾溝通，以李理解，山尾和高井都關注人權議題。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕陳方安生 李宇軒 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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