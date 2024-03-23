明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地盤科文墮斃 承建商瑞安停投標資格

【明報專訊】29歲地盤科文前日在葵涌醫院二期重建地盤墮斃，勞工處昨表示，懷疑事主是從一大廈外牆竹棚架墮下。發展局昨晚發稿表示，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。本報翻查認可公共工程承建商名冊，發現瑞安承建有限公司及瑞安建築有限公司被取消工務工程投標資格。

有安全帶 疑扣安全環時出事

據了解，29歲死者施俊亨去年12月經朋友介紹擔任健威營造有限公司地盤經理助理，月薪約3萬元，死者周一至周五朝8晚6在地盤工作，包括文書工作和檢查整個建築外部的鋁板安裝，需要高空工作。涉事地盤主要承建商為瑞安聯營。警方初步調查顯示，死者前日（21日）午膳後開始在地盤B座實地考察，他身上有安全帶，懷疑在8樓嘗試將自己扣在建築物固定結構上的安全環時，失去平衡墮下死亡。

禁令亦適用已投標合約

發展局發言人表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方昨已向對方發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須做獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

發展局表示，政府有關部門現正調查這宗工業事故，會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」除名。

勞處發暫時停工通知

勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

上 / 下一篇新聞

23條今生效 稱雙普選「最終目標 沒時間表」 林定國：專心經濟 不應現易挑異議的事
23條今生效 稱雙普選「最終目標 沒時間表」 林定國：專心經濟 不應現易挑異議的事
會否即執法 鄧炳強：先針對潛逃者是合理期望
會否即執法 鄧炳強：先針對潛逃者是合理期望
指授權特首訂附例「方便執行」 鄧炳強：不增額外職權
指授權特首訂附例「方便執行」 鄧炳強：不增額外職權
澳洲旅遊提示指「可空泛詮釋」 港府斥抹黑23條
澳洲旅遊提示指「可空泛詮釋」 港府斥抹黑23條
【日月掠影】1966年5月20日：越戰激烈 戰後香港迎難民潮
【日月掠影】1966年5月20日：越戰激烈 戰後香港迎難民潮
樂建居首項目招標 柴灣祥民道擬建700伙 測量師：發展商審慎 當局勿高估地價
樂建居首項目招標 柴灣祥民道擬建700伙 測量師：發展商審慎 當局勿高估地價
四大科技展匯中港業界 涵4300展商
四大科技展匯中港業界 涵4300展商
涉用冒牌儀器或有風險 兩美容院3董事職員被捕
涉用冒牌儀器或有風險 兩美容院3董事職員被捕
小學人文科公布課程框架 加入認識精神健康警號
小學人文科公布課程框架 加入認識精神健康警號
男童染甲流留醫ICU 未打疫苗
男童染甲流留醫ICU 未打疫苗
上訴庭質疑練錦鴻未認真審視辯護 裁未獲公平審訊 示威者撤罪
上訴庭質疑練錦鴻未認真審視辯護 裁未獲公平審訊 示威者撤罪
官拒納「吹水」辯解 群組討論殺警3男罪成
官拒納「吹水」辯解 群組討論殺警3男罪成
多一白衣人認罪 求情稱未襲倒地者是「關心」
多一白衣人認罪 求情稱未襲倒地者是「關心」
連登發帖提「港獨」 無業男認煽動候判 辯方：受偏頗看法影響
連登發帖提「港獨」 無業男認煽動候判 辯方：受偏頗看法影響
鄒家誠及助理律師 否認擅攜文件離監獄
鄒家誠及助理律師 否認擅攜文件離監獄
越線車迎頭撞 的士司機命危
越線車迎頭撞 的士司機命危
去年審結保險投訴 詮釋爭議增35% 險商指自閉兒須證「自我傷害」 專家不接納終理賠
去年審結保險投訴 詮釋爭議增35% 險商指自閉兒須證「自我傷害」 專家不接納終理賠
高山症潛水亡 不符「意外」定義可拒賠
高山症潛水亡 不符「意外」定義可拒賠
李宇軒三晤陳方安生 對方問「倘最後一戰將如何」
李宇軒三晤陳方安生 對方問「倘最後一戰將如何」
李：3人同赴美講迫害 涵「爆眼記者」
李：3人同赴美講迫害 涵「爆眼記者」
插錯動脈翁裁死於自然 遺屬盼勿重演 官接納死因細胞壞死兼肝衰竭 明愛：續提供培訓
插錯動脈翁裁死於自然 遺屬盼勿重演 官接納死因細胞壞死兼肝衰竭 明愛：續提供培訓
擁店遭撤法援 爭同婚者終極敗訴 終院：律師有責舉報濫用 LPP不保
擁店遭撤法援 爭同婚者終極敗訴 終院：律師有責舉報濫用 LPP不保
葵涌男子持刀叫囂 警擎槍制服
葵涌男子持刀叫囂 警擎槍制服
港珠澳橋走私藥劑魚肚 司機被捕
港珠澳橋走私藥劑魚肚 司機被捕
九市速遞：中大深圳畢業生 八成續升學 10周年校慶 辦集體婚禮科研論壇
九市速遞：中大深圳畢業生 八成續升學 10周年校慶 辦集體婚禮科研論壇
九市速遞：日駐穗總領事：灣區一咳 世界經濟染肺炎
九市速遞：日駐穗總領事：灣區一咳 世界經濟染肺炎
九市速遞：福田港商服務站將啟用 9市全覆蓋
九市速遞：福田港商服務站將啟用 9市全覆蓋
九市速遞：深圳灣禁漁十載 再延長5年
九市速遞：深圳灣禁漁十載 再延長5年
灣區手記：AI零食 ／文：尚東美
灣區手記：AI零食 ／文：尚東美
【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放
【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放
【Emily】啱啱宣布唔達標將執 南區免費驗眼一夕爆滿
【Emily】啱啱宣布唔達標將執 南區免費驗眼一夕爆滿
【Emily】馬貝利搵鵰兄「集郵」 被觀展者「集郵」
【Emily】馬貝利搵鵰兄「集郵」 被觀展者「集郵」
【Emily】獲聯國中國代表贈蛋糕 張國鈞：經濟「彈」更「高」
【Emily】獲聯國中國代表贈蛋糕 張國鈞：經濟「彈」更「高」
【Emily】版畫工作室辦展 設印藝體驗
【Emily】版畫工作室辦展 設印藝體驗