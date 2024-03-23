地盤科文墮斃 承建商瑞安停投標資格

有安全帶 疑扣安全環時出事

據了解，29歲死者施俊亨去年12月經朋友介紹擔任健威營造有限公司地盤經理助理，月薪約3萬元，死者周一至周五朝8晚6在地盤工作，包括文書工作和檢查整個建築外部的鋁板安裝，需要高空工作。涉事地盤主要承建商為瑞安聯營。警方初步調查顯示，死者前日（21日）午膳後開始在地盤B座實地考察，他身上有安全帶，懷疑在8樓嘗試將自己扣在建築物固定結構上的安全環時，失去平衡墮下死亡。

禁令亦適用已投標合約

發展局發言人表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方昨已向對方發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須做獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

發展局表示，政府有關部門現正調查這宗工業事故，會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」除名。

勞處發暫時停工通知

勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。