地盤科文墮斃 承建商瑞安停投標資格

【明報專訊】29歲地盤科文前日在葵涌醫院二期重建地盤墮斃，勞工處昨表示，懷疑事主是從一大廈外牆竹棚架墮下。發展局昨晚發稿表示，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。本報翻查認可公共工程承建商名冊，發現瑞安承建有限公司及瑞安建築有限公司被取消工務工程投標資格。
有安全帶 疑扣安全環時出事
據了解，29歲死者施俊亨去年12月經朋友介紹擔任健威營造有限公司地盤經理助理，月薪約3萬元，死者周一至周五朝8晚6在地盤工作，包括文書工作和檢查整個建築外部的鋁板安裝，需要高空工作。涉事地盤主要承建商為瑞安聯營。警方初步調查顯示，死者前日（21日）午膳後開始在地盤B座實地考察，他身上有安全帶，懷疑在8樓嘗試將自己扣在建築物固定結構上的安全環時，失去平衡墮下死亡。
禁令亦適用已投標合約
發展局發言人表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方昨已向對方發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須做獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。
發展局表示，政府有關部門現正調查這宗工業事故，會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」除名。
勞處發暫時停工通知
勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。