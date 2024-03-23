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港聞二

連登發帖提「港獨」 無業男認煽動候判 辯方：受偏頗看法影響

【明報專訊】35歲無業男子涉嫌在社交平台「連登」持續發布煽動帖文，被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，昨日在西九龍裁判法院承認控罪。案情顯示，被告於半年內在連登先後發布36則涉案帖文，提及「港獨」等言論。辯方求情稱被告在家無所事事，瀏覽連登時受偏頗帖文影響才犯案。裁判官為被告索取背景報告，押後至4月10日判刑。

言論引起憎恨中央港府

案情指出，被告曾國熙（35歲）於2023年7月21日至2024年1月18日期間，在連登持續發布36則煽動帖文，提及「香港獨立」、「比外國勢力制裁即係做岩（啱）野（嘢），加油！」、「『願平安歸香港』呢首香港國歌」等，以及能引起憎恨中央及香港政府的言論，例如「打倒共產黨」、「李家超、律政司、鄧炳強勾結外國勢力」等。警方在網上巡邏發現涉案帖文，今年1月18日拘捕被告，他警誡下保持緘默。

機械工程學士 辭工照顧祖母

辯方求情稱，被告初犯，擁有機械工程學士學位，案發時他辭去工作，在家照顧跌傷的祖母；由於他在家中無所事事，頻繁瀏覽連登等網站，日復一日受帖文中偏頗看法所影響，才在連登發布不當言論，鑄成大錯。辯方又稱，當中26則涉案帖文的留言及回覆甚少，最多只有5個回覆。裁判官稱留言數量並不反映有多少人觀看帖文，考慮被告認罪及初犯，為他索取背景報告後才判刑。

【案件編號：WKCC 320/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 連登討論區 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪

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